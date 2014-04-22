法国经济：政府将修正今明两年的公共预算赤字预估-法国回声报

标题新闻：俄罗斯初步同意将石油减产协议的实施期限延长到6月以后--科威特油长
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路透巴黎4月22日 - 法国回声报周二报导，法国政府将把2014年公共预算赤字预估修正至相当于GDP的3.8%，之前的预估为3.6%。
法国政府将把2015年公共预算赤字预估修正至相当于GDP的3.0%，之前的预估为2.8%。
法国总理瓦尔斯将在周三设定该国减赤的路线图。法国希望说服欧盟执委会和欧盟成员国相信，该国将在2015年底前将赤字降至相当于GDP的3%。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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路透香港4月20日 - 国际会计咨询机构毕马威（KPMG）周四称，中国消费者对电动车的兴趣开始升温，并期望售价更低，其调查结果显示，57%的新能源汽车车主和76%的潜在买车人士认为电动车比内燃机汽车更经济合算，也更为环保。
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。