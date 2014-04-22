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货币新闻 | 2014年 4月 23日 星期三 02:54 BJT

法国经济：政府将修正今明两年的公共预算赤字预估-法国回声报

路透巴黎4月22日 - 法国回声报周二报导，法国政府将把2014年公共预算赤字预估修正至相当于GDP的3.8%，之前的预估为3.6%。

法国政府将把2015年公共预算赤字预估修正至相当于GDP的3.0%，之前的预估为2.8%。

法国总理瓦尔斯将在周三设定该国减赤的路线图。法国希望说服欧盟执委会和欧盟成员国相信，该国将在2015年底前将赤字降至相当于GDP的3%。(完)

(编译 母红; 审校　利棣儿)
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