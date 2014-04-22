芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因中国进口减少和出脱价差交易

修正-英国政经：特雷莎梅将做出中止欧盟人员自由进入英国的竞选承诺--报载
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
路透芝加哥4月22日 - 美国大豆期货周二下挫1.2%，交易商表示，因中国进口需求下降，这应该在一定程度上缓解美国大豆供应紧张的局面。
近月CBOT大豆合约 在本周迄今下降2.2%，为3月12日来最大的两日跌幅。
周二的港口和运送数据显示，日本Marubeni Corp 出售的两批巴西大豆船货起初是出售给中国，现已转为出售给美国。
此外，交易商表示，传闻中国将拍卖300万吨国储大豆，占中国大豆总储备的约三分之一。
备受关注的7月/11月合约价差在周二盘中收窄大约7-1/2美分。
芝加哥商业交易所集团(CME Group) 将根据潜在价格水平设定每日价格变动限制的新系统。新系统将在5月开始实行，大豆价格变动限制将为每蒲式耳1美元。
豆粕价格变动限制将扩大至每磅3美分，豆粕将升至每短吨30美元。
5月大豆期货合约 收跌19美分，报每蒲式耳14.79-3/4美元。
5月豆粕合约 收挫5.9美元，报每短吨479.8美元。5月豆油合约 收跌0.26美分，报42.74美分。
今日CBOT大豆预估成交量为234,171口，豆粕为96,686口，豆油为96,033口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
4月20日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1美元=6.8845人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 17.41 1.102 2.29 大众交通 5.99 0.697 1.25 永生投资 12.1
4月20日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1港元=0.88537 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.77 7.93 2.39 南玻 11.03 5.72 2.18 深康佳 4.66 2.84 1.85 ST中华 9.75 4.09 2.69 ST中冠