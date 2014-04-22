芝加哥期市：CBOT大豆下跌，因中国进口减少和出脱价差交易

路透芝加哥4月22日 - 美国大豆期货周二下挫1.2%，交易商表示，因中国进口需求下降，这应该在一定程度上缓解美国大豆供应紧张的局面。

近月CBOT大豆合约 在本周迄今下降2.2%，为3月12日来最大的两日跌幅。

周二的港口和运送数据显示，日本Marubeni Corp 出售的两批巴西大豆船货起初是出售给中国，现已转为出售给美国。

此外，交易商表示，传闻中国将拍卖300万吨国储大豆，占中国大豆总储备的约三分之一。

备受关注的7月/11月合约价差在周二盘中收窄大约7-1/2美分。

芝加哥商业交易所集团(CME Group) 将根据潜在价格水平设定每日价格变动限制的新系统。新系统将在5月开始实行，大豆价格变动限制将为每蒲式耳1美元。

豆粕价格变动限制将扩大至每磅3美分，豆粕将升至每短吨30美元。

5月大豆期货合约 收跌19美分，报每蒲式耳14.79-3/4美元。

5月豆粕合约 收挫5.9美元，报每短吨479.8美元。5月豆油合约 收跌0.26美分，报42.74美分。

今日CBOT大豆预估成交量为234,171口，豆粕为96,686口，豆油为96,033口。(完)

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