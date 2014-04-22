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债券 | 2014年 4月 23日 星期三 03:32 BJT

拉美汇市：多数拉美货币下跌，因担忧乌克兰情势

路透里约热内卢4月22日 - 多数拉美货币周二下跌，因投资人担忧，在亲俄分离主义者控制了乌克兰东部城镇后，西方国家将对俄罗斯实施新一轮制裁。

“乌克兰分离主义者和政府尚未达成协议，投资人的忧虑挥之不去，他们纷纷涌向美元寻求避险，”Advanced汇市部经理Reginaldo Siaca表示。

巴西雷亚尔走软。

智利披索兑美元收低0.78%，是跌幅最大的拉美货币，因伦铜价格稍早走低。铜是智利主要的出口商品。
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