拉美汇市：多数拉美货币下跌，因担忧乌克兰情势

上海车展：中国易车公司近日获腾讯、百度和京东共计投资10亿美元
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
路透里约热内卢4月22日 - 多数拉美货币周二下跌，因投资人担忧，在亲俄分离主义者控制了乌克兰东部城镇后，西方国家将对俄罗斯实施新一轮制裁。
“乌克兰分离主义者和政府尚未达成协议，投资人的忧虑挥之不去，他们纷纷涌向美元寻求避险，”Advanced汇市部经理Reginaldo Siaca表示。
巴西雷亚尔走软。
智利披索兑美元收低0.78%，是跌幅最大的拉美货币，因伦铜价格稍早走低。铜是智利主要的出口商品。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
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