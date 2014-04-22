国际油市：油价下跌，因预期上周美国原油库存升至接近纪录高位

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月20日
4月20日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1美元=6.8845人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 17.41 1.102 2.29 大众交通 5.99 0.697 1.25 永生投资 12.1
* 美国原油期货下跌，较布兰特原油价差走宽
* 上周美国原油库存预料增加，接近纪录高位
* 乌克兰危机为布兰特原油提供一些支撑
路透纽约4月22日 - 美国原油期货周二下跌，因预期即将出炉的数据将显示，最新一周美国原油库存增加，接近纪录高位。
布兰特原油也下跌，但跌势受限，因持续担忧乌克兰东部的对峙局势升级，将可能引发西方国家扩大对俄罗斯的制裁，从而导致俄罗斯原油供应受到干扰。
美国原油跌幅大于布兰特原油，使两者价差走宽超过1美元。美国原油期货 收报每桶102.13美元，下挫2.24美元，或逾2%。布兰特原油原油 收报每桶109.27美元，下滑0.68美元。
美国5月原油合约在周二收盘到期，6月美国原油成为近月合约。6月美国原油期价收低约2%，报每桶101.75美元。
美国原油库存水平正迫近纪录高位，在截至4月11日该周，美国原油库存增加1,000万桶至3.94亿桶，接近去年创下的3.98亿桶的纪录高位。
美国能源资料协会(EIA)周三将公布最新一周美国原油库存数据。美国石油协会(API)在周二稍后公布库存报告。路透调查显示，分析师预期上周美国原油库存增加270万桶。
周二，布兰特原油较美国原油升水走宽至7.67美元高位，此为3月26日来最宽水平。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
4月20日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1美元=6.8845人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 17.41 1.102 2.29 大众交通 5.99 0.697 1.25 永生投资 12.1
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
4月20日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1港元=0.88537 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.77 7.93 2.39 南玻 11.03 5.72 2.18 深康佳 4.66 2.84 1.85 ST中华 9.75 4.09 2.69 ST中冠