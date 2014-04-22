国际油市：油价下跌，因预期上周美国原油库存升至接近纪录高位

路透纽约4月22日 - 美国原油期货周二下跌，因预期即将出炉的数据将显示，最新一周美国原油库存增加，接近纪录高位。

布兰特原油也下跌，但跌势受限，因持续担忧乌克兰东部的对峙局势升级，将可能引发西方国家扩大对俄罗斯的制裁，从而导致俄罗斯原油供应受到干扰。