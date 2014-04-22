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市场报道 | 2014年 4月 23日 星期三 04:15 BJT

美国股市: 道琼工业指数收涨0.4%，Nasdaq指数上扬0.97%

路透纽约4月22日 - 美国股市周二上涨，因一系列企业季报强劲，加之医疗保健股走强，扶助提振标普500指数和Nasdaq指数连涨第六日。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高65.12点，或0.4%，至16,514.37点；标准普尔500指数 收高7.66点，或0.41%，至1,879.55点；Nasdaq指数 上扬39.912点，或0.97%，至4,161.458点。(完)
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