美国股市: 道琼工业指数收涨0.4%，Nasdaq指数上扬0.97%

路透纽约4月22日 - 美国股市周二上涨，因一系列企业季报强劲，加之医疗保健股走强，扶助提振标普500指数和Nasdaq指数连涨第六日。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高65.12点，或0.4%，至16,514.37点；标准普尔500指数 收高7.66点，或0.41%，至1,879.55点；Nasdaq指数 上扬39.912点，或0.97%，至4,161.458点。(完)