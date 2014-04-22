纽约期市：ICE期棉触及四周高位，因回补空头和纺织厂买入

路透纽约4月22日 - 棉花期货周二升至四周高位，因交易商纷纷回补空头，且纺织厂在5月棉花合约到期前锁定价格。

洲际交易所(ICE)指标7月棉花合约 收涨1.04美分，或1.1%，报每磅93.25美分，之前攀升至93.49美分，此为次月合约自3月底来最高。

ICE近月5月棉花合约 升1.32美分，或1.5%，收报每磅91.01美分。

棉花价格上涨，因交易商回补空头，以及在5月棉花合约本周首个交割通知日前，纺织厂为之前订购的棉花锁定价格。5月棉花合约将在5月7日到期。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)