加拿大股市：上涨，受助于CP Rail上升和Valeant交易

修正-英国政经：特雷莎梅将做出中止欧盟人员自由进入英国的竞选承诺--报载
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
路透多伦多4月22日 - 加拿大主要股指周二大幅上涨，受助于Valeant Pharmaceuticals International Inc 称计划收购保妥适(Botox)生产商Allergan Inc 后，股价急升，以及CP Rail 发布强劲财测。
Valeant急升7.7%，因该公司与维权投资人投资人Bill Ackman联手收购Allergan的计划，可能使其跻身全球五大制药商的行列，投资者对此感到欣喜。
CP Rail股价大涨5.3%，此前该公司公布的第二季获利强劲，且表示，尽管加拿大经历了数十年来最寒冷的冬季之一，但公司仍预期可实现其全年目标。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨62.29点，或0.43%，报14,555.97点，盘中触及近六年新高。(完)
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
4月20日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1美元=6.8845人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 17.41 1.102 2.29 大众交通 5.99 0.697 1.25 永生投资 12.1
4月20日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1港元=0.88537 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.77 7.93 2.39 南玻 11.03 5.72 2.18 深康佳 4.66 2.84 1.85 ST中华 9.75 4.09 2.69 ST中冠