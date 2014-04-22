加拿大股市：上涨，受助于CP Rail上升和Valeant交易

路透多伦多4月22日 - 加拿大主要股指周二大幅上涨，受助于Valeant Pharmaceuticals International Inc 称计划收购保妥适(Botox)生产商Allergan Inc 后，股价急升，以及CP Rail 发布强劲财测。

Valeant急升7.7%，因该公司与维权投资人投资人Bill Ackman联手收购Allergan的计划，可能使其跻身全球五大制药商的行列，投资者对此感到欣喜。

CP Rail股价大涨5.3%，此前该公司公布的第二季获利强劲，且表示，尽管加拿大经历了数十年来最寒冷的冬季之一，但公司仍预期可实现其全年目标。