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货币新闻 | 2014年 4月 23日 星期三 22:08 BJT

表格：美国3月新屋销售较前月大跌14.5%，年率为38.4万户

路透4月23日 - 美国商务部周三公布，3月新屋销售年率为38.4万户，为2013年7月来最低，预估为45万户，2月修正后为44.9万户，前值为44万户。

美国3月新屋销售较前月大跌14.5%，为2013年7月来最大按月跌幅，2月经修正后为下跌4.5%，前值为下跌3.3%。 经季节因素调整后的3月新屋销售数据如下(单位为千户)：

变动率% 3月 2月 2月前值 1月 1月前值 2013年3月 总户数 数 -14.5 384 449 440 470 455 443（完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

(编译 利棣儿；审校 李军)
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