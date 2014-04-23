表格：美国3月新屋销售较前月大跌14.5%，年率为38.4万户

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透4月23日 - 美国商务部周三公布，3月新屋销售年率为38.4万户，为2013年7月来最低，预估为45万户，2月修正后为44.9万户，前值为44万户。
美国3月新屋销售较前月大跌14.5%，为2013年7月来最大按月跌幅，2月经修正后为下跌4.5%，前值为下跌3.3%。 经季节因素调整后的3月新屋销售数据如下(单位为千户)：
变动率% 3月 2月 2月前值 1月 1月前值 2013年3月 总户数 数 -14.5 384 449 440 470 455 443（完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期美国铝业第一季营收为28.8亿美元，每股收益0.63美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。