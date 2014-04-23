表格：美国3月新屋销售较前月大跌14.5%，年率为38.4万户

路透4月23日 - 美国商务部周三公布，3月新屋销售年率为38.4万户，为2013年7月来最低，预估为45万户，2月修正后为44.9万户，前值为44万户。

美国3月新屋销售较前月大跌14.5%，为2013年7月来最大按月跌幅，2月经修正后为下跌4.5%，前值为下跌3.3%。 经季节因素调整后的3月新屋销售数据如下(单位为千户)：