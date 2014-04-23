韩国数据：第一季经季节调整GDP初值较前季增长0.9%，略好于市场预估

韩国央行的估值显示，民间消费较前季上升0.3%，增速低于2013年第四季的成长0.6%。

韩国央行公布，第一季GDP初值较上年同期成长3.9%，路透调查的预估中值为成长3.8%，2013年第四季GDP为增长3.7%。