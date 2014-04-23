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货币新闻 | 2014年 4月 24日 星期四 07:19 BJT

韩国数据：第一季经季节调整GDP初值较前季增长0.9%，略好于市场预估

第一季建筑投资较前季增长4.8%，商品和服务出口增长1.7%。前季建筑支出萎缩5.2%，出口增长1.4%。

韩国央行的估值显示，民间消费较前季上升0.3%，增速低于2013年第四季的成长0.6%。

韩国央行公布，第一季GDP初值较上年同期成长3.9%，路透调查的预估中值为成长3.8%，2013年第四季GDP为增长3.7%。

韩国2013年经济增长率为3.0%，2012年为2.3%。央行预计今年经济成长将进一步加速，增长率将达到4.0%。(完) (编译 许娜/王翔琼；审校 孙茉莉)
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