韩国数据：第一季经季节调整GDP初值较前季增长0.9%，略好于市场预估

美股盘后：美国铝业上涨1.5%，此前公布季度业绩
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期美国铝业第一季营收为28.8亿美元，每股收益0.63美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
第一季建筑投资较前季增长4.8%，商品和服务出口增长1.7%。前季建筑支出萎缩5.2%，出口增长1.4%。
韩国央行的估值显示，民间消费较前季上升0.3%，增速低于2013年第四季的成长0.6%。
韩国央行公布，第一季GDP初值较上年同期成长3.9%，路透调查的预估中值为成长3.8%，2013年第四季GDP为增长3.7%。
韩国2013年经济增长率为3.0%，2012年为2.3%。央行预计今年经济成长将进一步加速，增长率将达到4.0%。(完) (编译 许娜/王翔琼；审校 孙茉莉)
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期美国铝业第一季营收为28.8亿美元，每股收益0.63美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。
路透华盛顿4月24日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布 主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 04/23/17 04/16/17 04/23/16 五年均值 冬麦生长状况 - 优 9 8 9 -- - 良 45 46 50 -- - 普通 33 33 33 -- - 差 10 10 7 -- - 很差 3 3 1 -- 玉米种植率 17 6 28 18 棉花种植率 11 8