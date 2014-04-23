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货币新闻 | 2014年 4月 23日 星期三 09:43 BJT

澳洲数据：第一季CPI较前季增长0.6%，央行CPI截尾均值较前季升0.5%

路透悉尼4月23日 - 澳洲统计局周三公布数据显示：

* 澳洲第一季消费者物价指数(CPI)较前季增长0.6%(路透调查预估为增长0.8%)

* 澳洲第一季CPI较上年同期增长2.9%(路透调查预估为增长3.2%)

* 澳洲央行第一季CPI截尾均值较前季上升0.5%(路透调查预估为上升0.7%)

* 澳洲央行第一季CPI截尾均值较上年同期上升2.6%(路透调查预估为上升2.9%)

* 澳洲央行第一季CPI加权中值较前季上升0.6%(路透调查预估为上升0.7%)

* 澳洲央行第一季CPI加权中值较上年同期上升2.7%(路透调查预估为上升2.9%)

以下为详细数据:

CPI 较前季% 较上年同期% 指数

第一季 +0.6 +2.9 105.4

预估 +0.8 +3.2

澳洲央行截尾均值CPI

较前季% 较上年同期%

第一季 +0.5 +2.6

预估 +0.7 +2.9

澳洲央行加权中值CPI

第一季 +0.6 +2.7

预估 +0.7 +2.9

浏览详细数据，请参看澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)。(完) (编译 张若琪 审校 王冠中)
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