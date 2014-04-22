《美国重要政经日程》--4月23日

修正-英国政经：特雷莎梅将做出中止欧盟人员自由进入英国的竞选承诺--报载

路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。