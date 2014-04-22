《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月22日

欧元债市：法国公债收益率下滑等待公债标售，大选在即投资者紧张不安
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 55.85 -0.17 -0.30 3922111
搜狐 62.88 +0.80 +1.29 395761
网易 74.14 +0.10 +0.14 854142
百度 163.01 +2.90 +1.81 3899318
台湾
台湾积体电路 20.56 +0.00 +0.00 2476828
联电 2.10 -0.02 -0.94 135146
日月光 5.71 +0.01 +0.18 144465
硅品精密 6.96 -0.01 -0.14 416020
和信超媒体 1.17 -0.03 -2.50 224667
友达 3.96 +0.13 +3.39 133701
中华电信 31.21 -0.01 -0.03 12854
台湾国际航电 56.21 -0.30 -0.53 1269779
香港
中国移动 46.36 -0.31 -0.66 197735
中国联通 13.47 -0.01 -0.07 137710
中国电信 45.05 -0.76 -1.66 9070
中芯国际 3.92 -0.05 -1.26 27249
电讯盈科 5.08 +0.03 +0.59 454
(完)
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