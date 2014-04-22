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货币新闻 | 2014年 4月 23日 星期三 07:01 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月22日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 55.85 -0.17 -0.30 3922111

搜狐 62.88 +0.80 +1.29 395761

网易 74.14 +0.10 +0.14 854142

百度 163.01 +2.90 +1.81 3899318

台湾

台湾积体电路 20.56 +0.00 +0.00 2476828

联电 2.10 -0.02 -0.94 135146

日月光 5.71 +0.01 +0.18 144465

硅品精密 6.96 -0.01 -0.14 416020

和信超媒体 1.17 -0.03 -2.50 224667

友达 3.96 +0.13 +3.39 133701

中华电信 31.21 -0.01 -0.03 12854

台湾国际航电 56.21 -0.30 -0.53 1269779

香港

中国移动 46.36 -0.31 -0.66 197735

中国联通 13.47 -0.01 -0.07 137710

中国电信 45.05 -0.76 -1.66 9070

中芯国际 3.92 -0.05 -1.26 27249

电讯盈科 5.08 +0.03 +0.59 454

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

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英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 张荻)
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