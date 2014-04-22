《焦点》美国3月成屋销售年率降至逾一年半低点，但楼市或企稳

房地产经纪公司Redfin报告称，19个区域市场的新上市房屋3月较上年同期增加。

“3月是至少三年来首次出现同比增长，应该有助于库存短缺及负担能力相对较高的市场如芝加哥、费城和西雅图未来几个月的房屋销售，”Redfin分析师Ellen Haberle称。

“过去几周，来Redfin进行咨询的新客户数量已经增至历史高位，这暗示有需求，但许多买家仍持观望态度，等待更多选择。”

买家或许很快就会有更多选择。NAR表示，市场上的未售出房屋库存较2月增加4.7%。由于销量下滑，3月的房屋供应消化时间升至11个月高位5.2个月。通常认为6个月代表供需平衡。

首次购房者占据交易总量的30%，为一年来最高，2月时为28%。分析师和房地产专业人士认为，首次购房者的比例达到40-45%是理想的。

由于库存依然紧张，3月成屋房价中值较上年同期上涨7.9%，至六个月高位。不过，涨幅正在放缓。(完)