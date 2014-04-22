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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 06:55 BJT

****日韩经济指标预测--4月23日-4月30日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段     预估值      前值 
    4月21日当周
        
    4月23日(三)
    2300  韩国国内生产总值(GDP)(较前季)            第一季初值      +0.8%      +0.9%
                               (较上年同期)                        +3.8%      +3.7%
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                    前周           --   买超1,155
          外资投资日本股票(亿日圆)                                   --     卖超835   
    
    4月24日(四)
    2100  韩国消费者信心指数                           4月           --         108
    2330  日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)  3月        +1.4%       +1.3%
              全国整体CPI                                            --       +1.5%
              东京地区核心CPI(较上年同期)              4月        +2.8%       +1.0%
              东京地区整体CPI                                        --       +1.3%  
    
    4月25日(五)
    暂无重要经济数据公布。 
    
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段     预估值      前值 
    4月28日当周
        
    4月27日(日)
    2350  日本零售销售(较上年同期)                     3月          --       +3.6%
    
    4月28日(一)
    2300  韩国经常帐(亿美元)                           3月          --    盈余75.7
    
    4月29日(二)
    2100  韩国央行制造业景气判断指数                   5月          --          80
    2300  韩国工业生产(较前月)                         3月          --       -1.8%
                      (较上年同期)                                  --       +4.3%
              服务业产出(较前月)                                    --       -0.4% 
    2315  日本制造业采购经理人指数(PMI)                4月          --        53.9
    2350  日本工业生产(较前月)                     3月初值          --       -2.3%
              工业生产一个月预估                                    --       +0.9%
              工业生产两个月预估                                    --       -0.6% 
    
    4月30日(三)
    0130  日本加班工资                                 3月          --       +3.4%
    0500  日本建筑订单(较上年同期)                     3月          --      +12.3%
              房屋开工(较上年同期)                                  --       +1.0%
    2300  韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)              4月          --       +0.2%
                             (较上年同期)                           --       +1.3% 
    (完)
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