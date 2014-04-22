日韩经济指标预测--4月23日-4月30日****

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月20日
4月20日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1美元=6.8845人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 17.41 1.102 2.29 大众交通 5.99 0.697 1.25 永生投资 12.1
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月21日当周 4月23日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.8% +0.9% (较上年同期) +3.8% +3.7% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,155 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超835 4月24日(四) 2100 韩国消费者信心指数 4月 -- 108 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 3月 +1.4% +1.3% 全国整体CPI -- +1.5% 东京地区核心CPI(较上年同期) 4月 +2.8% +1.0% 东京地区整体CPI -- +1.3% 4月25日(五) 暂无重要经济数据公布。 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月28日当周 4月27日(日) 2350 日本零售销售(较上年同期) 3月 -- +3.6% 4月28日(一) 2300 韩国经常帐(亿美元) 3月 -- 盈余75.7 4月29日(二) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 5月 -- 80 2300 韩国工业生产(较前月) 3月 -- -1.8% (较上年同期) -- +4.3% 服务业产出(较前月) -- -0.4% 2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 53.9 2350 日本工业生产(较前月) 3月初值 -- -2.3% 工业生产一个月预估 -- +0.9% 工业生产两个月预估 -- -0.6% 4月30日(三) 0130 日本加班工资 3月 -- +3.4% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 3月 -- +12.3% 房屋开工(较上年同期) -- +1.0% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.3% (完)
4月20日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1美元=6.8845人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 17.41 1.102 2.29 大众交通 5.99 0.697 1.25 永生投资 12.1
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
4月20日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1港元=0.88537 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.77 7.93 2.39 南玻 11.03 5.72 2.18 深康佳 4.66 2.84 1.85 ST中华 9.75 4.09 2.69 ST中冠