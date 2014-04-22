日韩经济指标预测--4月23日-4月30日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月21日当周 4月23日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.8% +0.9% (较上年同期) +3.8% +3.7% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,155 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超835 4月24日(四) 2100 韩国消费者信心指数 4月 -- 108 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 3月 +1.4% +1.3% 全国整体CPI -- +1.5% 东京地区核心CPI(较上年同期) 4月 +2.8% +1.0% 东京地区整体CPI -- +1.3% 4月25日(五) 暂无重要经济数据公布。 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月28日当周 4月27日(日) 2350 日本零售销售(较上年同期) 3月 -- +3.6% 4月28日(一) 2300 韩国经常帐(亿美元) 3月 -- 盈余75.7 4月29日(二) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 5月 -- 80 2300 韩国工业生产(较前月) 3月 -- -1.8% (较上年同期) -- +4.3% 服务业产出(较前月) -- -0.4% 2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 53.9 2350 日本工业生产(较前月) 3月初值 -- -2.3% 工业生产一个月预估 -- +0.9% 工业生产两个月预估 -- -0.6% 4月30日(三) 0130 日本加班工资 3月 -- +3.4% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 3月 -- +12.3% 房屋开工(较上年同期) -- +1.0% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.3% (完)