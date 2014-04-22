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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 06:52 BJT

****澳新经济指标预测--4月23日-4月30日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值     前值    
    4月21日当周
    
    4月23日(三)
    0130  澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)              第一季          +0.8%     +0.8%
                                   (较上年同期)                        +3.2%     +2.7%
                央行CPI加权中值(较前季)                                +0.7%     +0.9%
                               (较上年同期)                            +2.9%     +2.6%
                央行CPI截尾均值(较前季)                                +0.7%     +0.9%
                               (较上年同期)                            +2.9%     +2.6%
    2100  新西兰央行利率决议                             --             3.0%     2.75% 
    
    4月24日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    4月25日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    4月28日当周
    
    4月28日(一)
    2245  新西兰进口(亿新西兰元)                          3月            --       37.4
                出口(亿新西兰元)                                         --       46.5
          新西兰贸易收支(亿新西兰元)                      3月            --   顺差8.18
                贸易收支(亿新西兰元)                 截至3月的一年       --    顺差6.5
    
    4月29日(二)
    2245  新西兰建筑许可                                 3月             --      -1.7%
    
    4月30日(三)
    0100  新西兰NBNZ企业经济信心指数                     4月             --      67.3% 
                    企业自身活动指数                                     --      58.2% 
    0130  澳洲民间信贷                                   3月             --      +0.4%
              房屋信贷                                                   --      +0.5%
    
    4月30日-5月1日
    2330  澳洲AIG制造业采购经理人指数(PMI)               4月             --       47.9
    (完)
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