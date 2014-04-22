澳新经济指标预测--4月23日-4月30日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月21日当周 4月23日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.8% (较上年同期) +3.2% +2.7% 央行CPI加权中值(较前季) +0.7% +0.9% (较上年同期) +2.9% +2.6% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.7% +0.9% (较上年同期) +2.9% +2.6% 2100 新西兰央行利率决议 -- 3.0% 2.75% 4月24日(四) 暂无重要经济数据公布。 4月25日(五) 暂无重要经济数据公布。 4月28日当周 4月28日(一) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 37.4 出口(亿新西兰元) -- 46.5 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 3月 -- 顺差8.18 贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 -- 顺差6.5 4月29日(二) 2245 新西兰建筑许可 3月 -- -1.7% 4月30日(三) 0100 新西兰NBNZ企业经济信心指数 4月 -- 67.3% 企业自身活动指数 -- 58.2% 0130 澳洲民间信贷 3月 -- +0.4% 房屋信贷 -- +0.5% 4月30日-5月1日 2330 澳洲AIG制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 47.9 (完)