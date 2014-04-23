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市场报道 | 2014年 4月 23日 星期三 08:13 BJT

****欧洲经济指标预测--4月23日-4月30日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：            
 
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值      前值

    4月21日当周     
    
    4月23日(三) 
    0700  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           4月初值        51.9       52.1
                Markit服务业PMI                                        51.4       51.5
                Markit综合PMI                                           --        51.8
    0730  德国Markit制造业PMI                           4月初值        54.0       53.7
                Markit服务业PMI                                        53.4       53.0
                Markit综合PMI                                           --        54.3
    0800  欧元区Markit制造业PMI                         4月初值        53.0       53.0
                  Markit服务业PMI                                      52.4       52.2
                  Markit综合PMI                                        53.1       53.1 
    0830  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果              4月        0-9-0      0-9-0
　　                                                           (升息-维持利率不变-降息)
    0830  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                 3月         正91     正74.8
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                           --    盈余2.04
    1000  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                  4月          正7        正6
    
    4月24日(四)
    0600  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                             3月    顺差21.39  顺差26.16
    0645  法国企业景气指数                                 4月          100        100
    0800  德国IFO企业景气判断指数                          4月        110.5      110.7
              IFO企业现况指数                                         115.7      115.2
              IFO企业预期指数                                         105.8      106.4
    0900  意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)                3月初值         --    顺差14.2 
    1000  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                    4月         正17       正13
    
    4月25日(五)
    0830  英国零售销售(较前月)                             3月        -0.4%      +1.7%
                    (较上年同期)                                      +3.8%      +3.7%
    
    4月28日当周
    
    4月28-29日
    0600  德国进口物价(较前月)                             3月        -0.2%      -0.1%
                      (较上年同期)                                    -2.9%      -2.7%
    
    4月28日-5月9日
    0600  英国Nationwide房价指数(较前月)                   4月         --        +0.4%
                               (较上年同期)                            --        +9.5%
    
    4月28-30日
    0600  德国实质零售销售(较前月)                         3月        -0.6%      +1.3%
                      (较上年同期)                                    +1.0%      +2.0%
    
    4月28日-5月6日    
    0700  英国Halifax房价指数(较前月)                      4月         --        -1.1%
              Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                    --        +8.7%
    
    4月28日(一)
    0800  意大利消费者信心指数                             4月         --        101.7 
    
    4月29日(二)
    0645  法国消费者信心指数                               4月         --           88
    0800  欧元区M3货供额(较上年同期)                       3月       +1.5%       +1.3%
                  民间贷款                                             --        -2.2%
                  M3三个月移动平均年增长率                             --        +1.2%
    0800  意大利经季节调整的零售销售                       2月         --         持平
                未经季节调整的零售销售                                 --        -0.9%
    0830  英国国内生产总值(GDP)(较前季)              第一季初值        --        +0.7%
                               (较上年同期)                            --        +2.7%
    0900  意大利企业信心指数                               4月         --         99.2
    1200  德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)     4月初值         --        +0.9%
                                      (较前月)                         --        +0.3%
                   消费者物价指数(CPI)(较前月)                       -0.1%       +0.3%
                                      (较上年同期)                   +1.3%       +1.0%
    1400  欧元区企业景气指数                              4月          --         0.39
                经济景气指数                                           --        102.4
                工业景气指数                                           --        负3.3
              服务业景气指数                                           --          4.2
              消费者信心指数                                           --        负9.3
          消费者通胀预期指数                                           --         10.8
    2301  英国GfK消费者信心指数                           4月          --          负5
    
    4月30日(三)
    0600  瑞士瑞银集团(UBS)消费指标                       3月          --         1.57
    0600  德国GfK消费者信心指数                           5月          --          8.5
    0645  法国消费者支出                                  3月        +0.6%       +0.1%
    0645  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                 3月          --        -0.1%
    0700  瑞士KOF领先指标                                 4月          --         1.99
    0755  德国经季节调整失业人数变化(万人)                4月          --      减少1.2
                 未经季节调整失业人数(万人)                            --          310
                 经季节调整失业率                                      --         6.7%
                 经季节调整失业人数(万人)                              --        290.1
    0800  意大利失业率                                    3月          --        13.0%
    0900  欧元区通胀率                                 4月初值       +0.7%       +0.5%
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)            4月初值         --        +0.1%
                    (较上年同期)                                       --        +0.4%
          意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                       --        +2.2%
                    (较上年同期)                                        --       +0.3%
    1000  意大利生产者物价指数(较前月)                    3月          --         持平
                              (较上年同期)                             --        -1.4%   (完)
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