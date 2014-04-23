欧洲经济指标预测--4月23日-4月30日****

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月21日当周 4月23日(三) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 51.9 52.1 Markit服务业PMI 51.4 51.5 Markit综合PMI -- 51.8 0730 德国Markit制造业PMI 4月初值 54.0 53.7 Markit服务业PMI 53.4 53.0 Markit综合PMI -- 54.3 0800 欧元区Markit制造业PMI 4月初值 53.0 53.0 Markit服务业PMI 52.4 52.2 Markit综合PMI 53.1 53.1 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 4月 0-9-0 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 3月 正91 正74.8 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余2.04 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 4月 正7 正6 4月24日(四) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 3月 顺差21.39 顺差26.16 0645 法国企业景气指数 4月 100 100 0800 德国IFO企业景气判断指数 4月 110.5 110.7 IFO企业现况指数 115.7 115.2 IFO企业预期指数 105.8 106.4 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 3月初值 -- 顺差14.2 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 4月 正17 正13 4月25日(五) 0830 英国零售销售(较前月) 3月 -0.4% +1.7% (较上年同期) +3.8% +3.7% 4月28日当周 4月28-29日 0600 德国进口物价(较前月) 3月 -0.2% -0.1% (较上年同期) -2.9% -2.7% 4月28日-5月9日 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 4月 -- +0.4% (较上年同期) -- +9.5% 4月28-30日 0600 德国实质零售销售(较前月) 3月 -0.6% +1.3% (较上年同期) +1.0% +2.0% 4月28日-5月6日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 4月 -- -1.1% Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) -- +8.7% 4月28日(一) 0800 意大利消费者信心指数 4月 -- 101.7 4月29日(二) 0645 法国消费者信心指数 4月 -- 88 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 3月 +1.5% +1.3% 民间贷款 -- -2.2% M3三个月移动平均年增长率 -- +1.2% 0800 意大利经季节调整的零售销售 2月 -- 持平 未经季节调整的零售销售 -- -0.9% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 -- +0.7% (较上年同期) -- +2.7% 0900 意大利企业信心指数 4月 -- 99.2 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 4月初值 -- +0.9% (较前月) -- +0.3% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -0.1% +0.3% (较上年同期) +1.3% +1.0% 1400 欧元区企业景气指数 4月 -- 0.39 经济景气指数 -- 102.4 工业景气指数 -- 负3.3 服务业景气指数 -- 4.2 消费者信心指数 -- 负9.3 消费者通胀预期指数 -- 10.8 2301 英国GfK消费者信心指数 4月 -- 负5 4月30日(三) 0600 瑞士瑞银集团(UBS)消费指标 3月 -- 1.57 0600 德国GfK消费者信心指数 5月 -- 8.5 0645 法国消费者支出 3月 +0.6% +0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- -0.1% 0700 瑞士KOF领先指标 4月 -- 1.99 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 -- 减少1.2 未经季节调整失业人数(万人) -- 310 经季节调整失业率 -- 6.7% 经季节调整失业人数(万人) -- 290.1 0800 意大利失业率 3月 -- 13.0% 0900 欧元区通胀率 4月初值 +0.7% +0.5% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月初值 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.4% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +2.2% (较上年同期) -- +0.3% 1000 意大利生产者物价指数(较前月) 3月 -- 持平 (较上年同期) -- -1.4% (完)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收涨， 交易商称，因空头回补和美元下跌。 交投最活跃的7月大豆合约在隔夜交易时段在20日移动均线得到支撑 ，此间市场守住该水准。7月大豆 收高11美分，报每蒲式耳9.71-3/4 美元。 美国农业部报告，上周出口检验美国大豆63.4877万吨，高于40-60万 吨的市场预估区间。 CBOT-7月豆油合约 收跌0.23美分，报每磅31.93美分。 CBOT-7月豆粕 收涨7美元，报每吨320.6美元。 在周一稍晚美国农业部周度作物生长报告公布前，接受路透访查的分 析师预计，美国大豆种植率为2%，上年同期为3%，这是美国农业部首份大 豆种植报告。 今日CBOT大豆预估成交量为239,301口，豆粕为135,902口，豆油为1 56,752口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)