《全球汇市》主要货币等待中国PMI数据，澳元聚焦本国通胀

分析师称，结果强于预期可能亦会促使市场将预期加息时间提前。利率期货<0#YIB:>目前走势暗示12月前加息几率为33%左右。

市场波动不大以及全球股市上涨进一步支撑了澳元和新西兰元的买兴。美股连续第六个交易日收高，部分要归因于多家企业公布强劲获利。