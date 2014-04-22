版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 07:34 BJT

《全球汇市》主要货币等待中国PMI数据，澳元聚焦本国通胀

分析师称，结果强于预期可能亦会促使市场将预期加息时间提前。利率期货<0#YIB:>目前走势暗示12月前加息几率为33%左右。

市场波动不大以及全球股市上涨进一步支撑了澳元和新西兰元的买兴。美股连续第六个交易日收高，部分要归因于多家企业公布强劲获利。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3807 1.3803 +0.03 +0.45 1.3745

美元/日圆 102.61 102.60 +0.01 -2.55 105.30

欧元/日圆 141.70 141.62 +0.06 -2.09 144.73

美元/瑞郎 0.8846 0.8849 -0.03 -0.92 0.8928

英镑/美元 1.6823 1.6822 +0.01 +1.61 1.6556

美元/加元 1.1025 1.1023 +0.02 +3.81 1.0620

澳元/美元 0.9364 0.9367 -0.03 +5.06 0.8913

新西兰元/美元 0.8605 0.8598 +0.08 +4.86 0.8206

澳元/日圆 96.090 96.110 -0.02 +2.39 93.850

新西兰元/日圆 88.310 88.220 +0.10 +2.20 86.410

英镑/日圆 172.65 172.59 +0.03 -0.96 174.33

澳元/新西兰元 1.0872 1.0888 -0.15 +0.22 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 王兴亚/张荻/王冠中/孙茉莉/徐文焰/李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐