《全球汇市》主要货币等待中国PMI数据，澳元聚焦本国通胀

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月20日
4月20日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1美元=6.8845人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 17.41 1.102 2.29 大众交通 5.99 0.697 1.25 永生投资 12.1
分析师称，结果强于预期可能亦会促使市场将预期加息时间提前。利率期货<0#YIB:>目前走势暗示12月前加息几率为33%左右。
市场波动不大以及全球股市上涨进一步支撑了澳元和新西兰元的买兴。美股连续第六个交易日收高，部分要归因于多家企业公布强劲获利。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3807 1.3803 +0.03 +0.45 1.3745
美元/日圆 102.61 102.60 +0.01 -2.55 105.30
欧元/日圆 141.70 141.62 +0.06 -2.09 144.73
美元/瑞郎 0.8846 0.8849 -0.03 -0.92 0.8928
英镑/美元 1.6823 1.6822 +0.01 +1.61 1.6556
美元/加元 1.1025 1.1023 +0.02 +3.81 1.0620
澳元/美元 0.9364 0.9367 -0.03 +5.06 0.8913
新西兰元/美元 0.8605 0.8598 +0.08 +4.86 0.8206
澳元/日圆 96.090 96.110 -0.02 +2.39 93.850
新西兰元/日圆 88.310 88.220 +0.10 +2.20 86.410
英镑/日圆 172.65 172.59 +0.03 -0.96 174.33
澳元/新西兰元 1.0872 1.0888 -0.15 +0.22 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 王兴亚/张荻/王冠中/孙茉莉/徐文焰/李爽)
4月20日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1美元=6.8845人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 17.41 1.102 2.29 大众交通 5.99 0.697 1.25 永生投资 12.1
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
4月20日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1港元=0.88537 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.77 7.93 2.39 南玻 11.03 5.72 2.18 深康佳 4.66 2.84 1.85 ST中华 9.75 4.09 2.69 ST中冠