《焦点》诺华与葛兰素史克达成资产互换协议，规模逾200亿美元

欧元债市：法国公债收益率下滑等待公债标售，大选在即投资者紧张不安
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。
* 诺华制药将以高达160亿美元的价格收购葛兰素史克的抗癌药物部门
* 并将与葛兰素史克成立消费者保健药物合资企业
* 诺华将旗下疫苗部门出售给葛兰素史克，价格高达71亿美元
* 礼来将以54亿美元收购诺华旗下动物保健业务
* 这些交易加之辉瑞与阿斯利康的收购传闻，提振医药板块股价普涨
路透苏黎世/伦敦4月22日 - 诺华制药 和葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 周二达成逾200亿美元的资产互换协议，以支持各自表现最佳业务，并退出较疲弱业务。此时正值医药行业应对削减医疗支出和普通药竞争之际。
该交易包括诺华制药收购葛兰素史克抗癌药物部门，而后者则收购诺华的疫苗部门。之前有报纸报道，制药商阿斯利康(AstraZeneca) 拒绝了辉瑞(Pfizer) 1,010亿美元的收购提议，这则消息推动医药板块股价普涨。
此外，诺华还将动物保健部门出售给礼来(Eli Lilly) ，售价约54亿美元现金。明年初该交易结束后，礼来旗下Elanco部门在动物保健领域将成为全球第二大业者。
由于多数大型医药公司试图把主要精力放在少量核心业务，而规模较小的专业和普通药生产商寻求扩大规模，最近全球医药行业出现一系列交易。
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
4月20日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1美元=6.8845人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 17.41 1.102 2.29 大众交通 5.99 0.697 1.25 永生投资 12.1