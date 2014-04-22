《焦点》诺华与葛兰素史克达成资产互换协议，规模逾200亿美元

* 诺华制药将以高达160亿美元的价格收购葛兰素史克的抗癌药物部门

* 并将与葛兰素史克成立消费者保健药物合资企业

* 诺华将旗下疫苗部门出售给葛兰素史克，价格高达71亿美元

* 礼来将以54亿美元收购诺华旗下动物保健业务

* 这些交易加之辉瑞与阿斯利康的收购传闻，提振医药板块股价普涨

路透苏黎世/伦敦4月22日 - 诺华制药 和葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 周二达成逾200亿美元的资产互换协议，以支持各自表现最佳业务，并退出较疲弱业务。此时正值医药行业应对削减医疗支出和普通药竞争之际。

该交易包括诺华制药收购葛兰素史克抗癌药物部门，而后者则收购诺华的疫苗部门。之前有报纸报道，制药商阿斯利康(AstraZeneca) 拒绝了辉瑞(Pfizer) 1,010亿美元的收购提议，这则消息推动医药板块股价普涨。

此外，诺华还将动物保健部门出售给礼来(Eli Lilly) ，售价约54亿美元现金。明年初该交易结束后，礼来旗下Elanco部门在动物保健领域将成为全球第二大业者。