《焦点》诺华与葛兰素史克达成资产互换协议，规模逾200亿美元

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
瑞士券商Notenstein的分析师也对交易感到乐观，称新的抗癌药物将帮助诺华更容易摆脱畅销药物专利到期的影响。
不过巴克莱的分析师认为，高达160亿美元的交易价格“相当高”。
抗癌药物是一个竞争极其激烈的市场，一些分析师称，葛兰素史克退出在全球仅排名第14的领域是正确的。
葛兰素史克老板Andrew Witty表示，该公司在抗癌药物方面不具备竞争规模，因此将该业务转到“全球领导者手中”是明智的。
他还称，相反地，与诺华的交易强化了葛兰素史克的两项核心业务：疫苗和消费者保健药物。
诺华表示，与葛兰素史克的交易并不包括流感疫苗业务，并将即刻开始着手单独出售此项业务。
礼来称，将以34亿美元现金并贷款20亿美元来完成收购诺华的动物保健业务，并预计交易完成后的前三年可每年节省成本2亿美元。(完)
(编译 李爽/石冠兰/王兴亚；审校 徐文焰)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收涨， 交易商称，因空头回补和美元下跌。 交投最活跃的7月大豆合约在隔夜交易时段在20日移动均线得到支撑 ，此间市场守住该水准。7月大豆 收高11美分，报每蒲式耳9.71-3/4 美元。 美国农业部报告，上周出口检验美国大豆63.4877万吨，高于40-60万 吨的市场预估区间。 CBOT-7月豆油合约 收跌0.23美分，报每磅31.93美分。 CBOT-7月豆粕 收涨7美元，报每吨320.6美元。 在周一稍晚美国农业部周度作物生长报告公布前，接受路透访查的分 析师预计，美国大豆种植率为2%，上年同期为3%，这是美国农业部首份大 豆种植报告。 今日CBOT大豆预估成交量为239,301口，豆粕为135,902口，豆油为1 56,752口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)