《焦点》诺华与葛兰素史克达成资产互换协议，规模逾200亿美元

瑞士券商Notenstein的分析师也对交易感到乐观，称新的抗癌药物将帮助诺华更容易摆脱畅销药物专利到期的影响。

不过巴克莱的分析师认为，高达160亿美元的交易价格“相当高”。

抗癌药物是一个竞争极其激烈的市场，一些分析师称，葛兰素史克退出在全球仅排名第14的领域是正确的。

葛兰素史克老板Andrew Witty表示，该公司在抗癌药物方面不具备竞争规模，因此将该业务转到“全球领导者手中”是明智的。

他还称，相反地，与诺华的交易强化了葛兰素史克的两项核心业务：疫苗和消费者保健药物。

诺华表示，与葛兰素史克的交易并不包括流感疫苗业务，并将即刻开始着手单独出售此项业务。

礼来称，将以34亿美元现金并贷款20亿美元来完成收购诺华的动物保健业务，并预计交易完成后的前三年可每年节省成本2亿美元。(完)