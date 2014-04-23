《美债周三展望》短债价格下跌，因标售需求疲弱和美国数据强劲

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)
* 财政部标售的320亿美元两年期公债需求疲弱
* 成屋销售数据显示经济良好的迹象
* 长债收益率下滑，因预期美联储将收紧政策
路透纽约4月22日 - 美国中短期公债收益率周二小幅上升，此前标售的两年期公债需求疲弱，且美国经济改善的迹象令美国联邦储备理事会(美联储/FED)收紧货币政策可能性增强，促使投资者亲睐较长期公债。
全美不动产协会(NAR)周二公布，美国3月成屋销售较前月下跌0.2%，年率为459万户，为2012年7月来最低，但仍高于预期的455万户。 成屋供应也增加，且有更多首次置业的买家入市。
“成屋销售数据确认了我们在稍早公布的数据中看到的美国经济的部分劲道，这扶助推高公债收益率，”ING美国投资管理公司全球利率投资组合经理Jake Lowery说。
交易商称，预期本周将有更多数据显示美国经济的潜在势头--美国耐久财订单、消费者信心和初请失业金人数--这些数据也将支持美国经济活动自严冬后改善的观点。
财政部标售的320亿美元两年期公债需求平平，诸如机构投资者等直接投标买入规模仅占供应的18.95%，3月时为21.53%。
这次标售结果压低了短债价格，且扶助对长债的需求。这次公债标售为本周总计960亿美元公债供应的第一批，财政部将在周三标售350亿美元五年期公债，周四标售290亿美元七年期公债。
在两年期公债标售前，美联储买入10.2亿美元2039年11月至2043年8月到期的公债，但此举对公债价格无甚影响。
对美国公债的避险需求下降也向公债市场施压。上周四俄罗斯、乌克兰、欧盟和美国达成了旨在缓解乌克兰东部紧张局势的四方和平协议。
在公开市场，五年期公债价格下跌2/32，收益率报1.741%，周一尾盘报1.72%。指标10年期公债价格 大致持平，收益率报2.721%。
30年期公债价格升14/32，收益率从周一尾盘的3.526%下降至3.5%。
交易商表示，强劲的美国经济数据巩固了美联储更接近升息的预期，一些交易商开始关注4月就业报告，带动投资人青睐较长期公债。
“美国非农就业报告强劲的预期将促使投资者关注美联储最终收紧政策的周期，这通常会促使投资者弃短债亲长债，”苏格兰皇家银行美国利率策略师John Briggs说。
美国股市周二上涨，因一系列企业季报强劲，加之医疗保健股走强，扶助提振标普500指数和Nasdaq指数连涨第六日。 (完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收涨， 交易商称，因空头回补和美元下跌。 交投最活跃的7月大豆合约在隔夜交易时段在20日移动均线得到支撑 ，此间市场守住该水准。7月大豆 收高11美分，报每蒲式耳9.71-3/4 美元。 美国农业部报告，上周出口检验美国大豆63.4877万吨，高于40-60万 吨的市场预估区间。 CBOT-7月豆油合约 收跌0.23美分，报每磅31.93美分。 CBOT-7月豆粕 收涨7美元，报每吨320.6美元。 在周一稍晚美国农业部周度作物生长报告公布前，接受路透访查的分 析师预计，美国大豆种植率为2%，上年同期为3%，这是美国农业部首份大 豆种植报告。 今日CBOT大豆预估成交量为239,301口，豆粕为135,902口，豆油为1 56,752口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)