《美债周三展望》短债价格下跌，因标售需求疲弱和美国数据强劲

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 财政部标售的320亿美元两年期公债需求疲弱

* 成屋销售数据显示经济良好的迹象

* 长债收益率下滑，因预期美联储将收紧政策

路透纽约4月22日 - 美国中短期公债收益率周二小幅上升，此前标售的两年期公债需求疲弱，且美国经济改善的迹象令美国联邦储备理事会(美联储/FED)收紧货币政策可能性增强，促使投资者亲睐较长期公债。

全美不动产协会(NAR)周二公布，美国3月成屋销售较前月下跌0.2%，年率为459万户，为2012年7月来最低，但仍高于预期的455万户。 成屋供应也增加，且有更多首次置业的买家入市。

“成屋销售数据确认了我们在稍早公布的数据中看到的美国经济的部分劲道，这扶助推高公债收益率，”ING美国投资管理公司全球利率投资组合经理Jake Lowery说。

交易商称，预期本周将有更多数据显示美国经济的潜在势头--美国耐久财订单、消费者信心和初请失业金人数--这些数据也将支持美国经济活动自严冬后改善的观点。

财政部标售的320亿美元两年期公债需求平平，诸如机构投资者等直接投标买入规模仅占供应的18.95%，3月时为21.53%。

这次标售结果压低了短债价格，且扶助对长债的需求。这次公债标售为本周总计960亿美元公债供应的第一批，财政部将在周三标售350亿美元五年期公债，周四标售290亿美元七年期公债。

在两年期公债标售前，美联储买入10.2亿美元2039年11月至2043年8月到期的公债，但此举对公债价格无甚影响。

对美国公债的避险需求下降也向公债市场施压。上周四俄罗斯、乌克兰、欧盟和美国达成了旨在缓解乌克兰东部紧张局势的四方和平协议。

在公开市场，五年期公债价格下跌2/32，收益率报1.741%，周一尾盘报1.72%。指标10年期公债价格 大致持平，收益率报2.721%。

30年期公债价格升14/32，收益率从周一尾盘的3.526%下降至3.5%。

交易商表示，强劲的美国经济数据巩固了美联储更接近升息的预期，一些交易商开始关注4月就业报告，带动投资人青睐较长期公债。

“美国非农就业报告强劲的预期将促使投资者关注美联储最终收紧政策的周期，这通常会促使投资者弃短债亲长债，”苏格兰皇家银行美国利率策略师John Briggs说。

美国股市周二上涨，因一系列企业季报强劲，加之医疗保健股走强，扶助提振标普500指数和Nasdaq指数连涨第六日。 (完)

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