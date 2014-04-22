香港个股：腾讯发行总值25亿美元三年及五年期票据，息率分别2%和3.375%

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月20日
4月20日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1美元=6.8845人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 17.41 1.102 2.29 大众交通 5.99 0.697 1.25 永生投资 12.1
路透香港4月23日 - 中国互联网巨头--腾讯控股 周三宣布，就发行本金额25亿美元的优先票据与经办人订立认购协议，其中首批5亿美元于2017年5月到期的票据年息率为2%，第二笔20亿美元于2019年5月到期的票据息率则为3.375%。
这是按公司本月稍早公布的拟设立50亿美元的全球中期票据计划中，首次发行的总值25亿美元的票据，并预期于本月29日（纽约时间）完成。
腾讯控股的声明称，这次票据发行的联席全球协调人及联席牵头经办人包括德意志银行、巴克莱及摩根大通；汇丰、美银美林、中银（香港）、花旗、瑞信、高盛及渣打银行则为其他经办人。
票据每半年付息一次，并已接获合资格上市函件在联交所上市。
腾讯控股周二收报524.5港元，过去一个月下跌3.8%。(完)
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
4月20日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1美元=6.8845人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 17.41 1.102 2.29 大众交通 5.99 0.697 1.25 永生投资 12.1
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
4月20日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1港元=0.88537 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.77 7.93 2.39 南玻 11.03 5.72 2.18 深康佳 4.66 2.84 1.85 ST中华 9.75 4.09 2.69 ST中冠