香港个股：腾讯发行总值25亿美元三年及五年期票据，息率分别2%和3.375%

路透香港4月23日 - 中国互联网巨头--腾讯控股 周三宣布，就发行本金额25亿美元的优先票据与经办人订立认购协议，其中首批5亿美元于2017年5月到期的票据年息率为2%，第二笔20亿美元于2019年5月到期的票据息率则为3.375%。

这是按公司本月稍早公布的拟设立50亿美元的全球中期票据计划中，首次发行的总值25亿美元的票据，并预期于本月29日（纽约时间）完成。

腾讯控股的声明称，这次票据发行的联席全球协调人及联席牵头经办人包括德意志银行、巴克莱及摩根大通；汇丰、美银美林、中银（香港）、花旗、瑞信、高盛及渣打银行则为其他经办人。

票据每半年付息一次，并已接获合资格上市函件在联交所上市。

腾讯控股周二收报524.5港元，过去一个月下跌3.8%。(完)