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货币新闻 | 2014年 4月 23日 星期三 08:44 BJT

《综述》乌克兰代总统呼吁采取新的攻势，打击分离主义分子的恐怖行动

美国和北大西洋公约组织(NATO)已表明不会在乌克兰进行军事干预。乌克兰并非北约成员。

然而，美国国防部周二表示，正派遣600名士兵至波兰和波罗的海三国进行步兵演练，向北约确认美国对盟国的承诺。

俄罗斯否认协助组织激进份子。叛军表示，他们希望争取像克里米亚一样加入俄罗斯的机会。

但美国表示，若俄罗斯未采取行动落实协定，会在“几天内”决定采取额外的制裁措施。

在俄罗斯方面，俄罗斯总理梅德韦杰夫承诺，必要时该国仍能应付更严苛的举措。

“我们不应放弃与国外企业的合作，包括来自西方国家的企业，但我们也会准备好面对不友善的举措，”他向国会表示。

“我确定我们能够把他们带来的冲击降到最低，”他说。“我们不会允许我们的公民成为政治游戏的人质。”(完) (编译 郑茵/许娜/王冠中; 审校 张荻)
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