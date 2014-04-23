《全球重要经济事件一览表》--4月23日-4月30日

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
(除特别说明外，均为GMT时间)
4月23日(三)
伦敦--英国央行将公布4月货币政策委员会(MPC)会议记录(0830)。
赫尔辛基--芬兰总理卡泰宁、财政部长乌尔皮莱宁和芬兰人党领袖Timo Soini将参与选举辩论(1300)。
日本京都--日本央行副总裁中曾宏在国际存款保险机构协会上发表讲话(0025)。
瑞典哈尔姆斯塔德--瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley发表讲话，题目为“瑞典央行对经济形势的观点”。
塔林--爱沙尼亚央行将举行金融稳定新闻发布会。
4月24日(四)
荷兰阿姆斯特丹--欧洲央行总裁德拉吉在荷兰央行举办的“荷兰央行200年：央行的未来20年”会议中发表主题演讲(0900)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布4月货币政策会议记录(0730)。
马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在西班牙纳瓦拉大学举办的银行业联盟会议上讲话(1615)。
加拿大萨斯卡通(SASKATOON)--加拿大央行总裁波洛兹对萨斯喀彻温(Saskatchewan)贸易出口促进联合会发表讲话(1845)。
惠灵顿--新西兰央行宣布官方现金利率(OCR)(2100)。
4月25日(五)
伯尔尼--瑞士央行总裁乔丹和官员Jean Studer在该央行股东大会上发表讲话(0800)。
阿姆斯特丹--欧元区银行业单一监督机构主管努伊就监管问题发表讲话，题目为“未来20年的央行制度”(0830)。
阿姆斯特丹--国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳在荷兰央行成立200周年纪念日会议上发表讲话(1330)。
加拿大卡尔加里--加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)在加拿大经济俱乐部卡尔加里分会发表讲话(1400)。
4月28日(一)
德国波恩--欧洲央行总裁德拉吉在德国政府联盟党派的联合记者会上讲话(1430)。
法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧、执委科尔和普雷特在该央行与欧盟执委会联合组织的会议上讲话。会议主题为“新型金融体系中的金融一体化和金融稳定”。
纽约--美联储前主席格林斯潘在纽约经济俱乐部发表讲话。
巴黎--法国央行总裁诺亚举行记者会，主题为“经济与货币政策的代价--法国和欧元区的形势”(0800)。
4月29日(二)
华盛顿--美国独立社区银行家协会(Independent Community Bankers of America, ICBA)2014年华盛顿政策峰会(至5月2日)。美联储主席叶伦将在会议第三日讲话(1230)。
都柏林--爱尔兰央行举行主题为“从宏观到微软--金融统计学的新时代”。
4月30日(三)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议。
东京--日本央行货币政策会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 许娜)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。