金砖国家：4月22日股汇市收盘纵览

路透4月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月22日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低0.2%，报1,008.72点。

中国股市：沪综指先抑后扬小幅收升,受银行股整体拉高带动

中国汇市：人民币创14个月收盘新低，疑似干预的大行结汇盘缩窄跌幅

香港股市：小幅收跌，企业财报疲弱拖累H股

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拉美股市：巴西股市Bovespa指数 下跌，因投资者自四日假期返回后，对一些近来大涨的个股获利了结。这些个股因投资者押注巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)在一重要民调中将失去支持而上涨。Bovespa指数下跌0.26%至51,976.86点。

拉美汇市：多数拉美货币下跌，因担忧乌克兰情势

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南非股市：矿业股协助提振南非股市上涨，此前矿业工会员工和全球最大铂金生产商高层主管会面讨论达成一项旨在结束长达13周的罢工协议。指标Top-40绩优股指数 上涨0.61%至43,711.36点，接近本月稍早创下的纪录高位43,840.65。综合指数 升0.58%至48,643.31点，亦接近纪录高位。

南非汇市：兰特兑美元触及一周低位，因乌克兰忧虑打压新兴市场资产

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印度股市：在连续第二个交易日触及纪录高位后收平盘，因在月度衍生品合约到期前动能减弱。BSE指数 收低0.03%，报22,758.37点，此前曾上涨0.39%至纪录高位22,853.03点。NSE指数 亦收低0.03%，报6,815.35点，稍早曾上涨0.3%至纪录高位6,838点。

印度汇市：印度卢比触及一个月低点，因石油进口商的美元买需不断，且周边地区汇价走贬使其承压。卢比兑美元 收在60.76/77，周一报60.59/60。该汇价曾低见60.89，为3月21日以来最低水准，持续自4月初创下的八个月高位59.5950回落势头。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 下跌0.4%收报644.79点。指标RTS指数 跌0.77%，报1,178.810点。