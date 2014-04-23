国际油市：美国原油期货持稳，受库存增幅逊于预期的憧憬支撑

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
4月23日 -
乌克兰代总统图尔奇诺夫(Oleksander Turchinov)周二呼吁政府武装力量对亲俄分离主义分子发动新的攻势，之前一名来自其所在政党的地方政界人士被发现死亡，身上有拷打的痕迹。
利比亚国有石油公司National Oil Corp (NOC)发言人表示，利比亚石油日产量目前为22万桶左右，西部几个油田因抗议活动仍然关闭。El Sharara、El Feel油田以及Wafa油田的凝析油生产仍处关闭状态。
美国3月成屋销售降至逾一年半低点，但有迹象显示，近期困扰楼市的下行趋势可能接近尾声。价格上涨势头也开始缓和。
加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)周二表示，有关修建通往美国的Keystone XL管道计划，将继续与美国政府沟通这一问题，尽管美国进一步延迟决定是否予以批准。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中/李爽 审校 许娜/张荻)
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路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收涨， 交易商称，因空头回补和美元下跌。 交投最活跃的7月大豆合约在隔夜交易时段在20日移动均线得到支撑 ，此间市场守住该水准。7月大豆 收高11美分，报每蒲式耳9.71-3/4 美元。 美国农业部报告，上周出口检验美国大豆63.4877万吨，高于40-60万 吨的市场预估区间。 CBOT-7月豆油合约 收跌0.23美分，报每磅31.93美分。 CBOT-7月豆粕 收涨7美元，报每吨320.6美元。 在周一稍晚美国农业部周度作物生长报告公布前，接受路透访查的分 析师预计，美国大豆种植率为2%，上年同期为3%，这是美国农业部首份大 豆种植报告。 今日CBOT大豆预估成交量为239,301口，豆粕为135,902口，豆油为1 56,752口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)