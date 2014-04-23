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货币新闻 | 2014年 4月 23日 星期三 08:54 BJT

国际油市：美国原油期货持稳，受库存增幅逊于预期的憧憬支撑

4月23日 -

乌克兰代总统图尔奇诺夫(Oleksander Turchinov)周二呼吁政府武装力量对亲俄分离主义分子发动新的攻势，之前一名来自其所在政党的地方政界人士被发现死亡，身上有拷打的痕迹。

利比亚国有石油公司National Oil Corp (NOC)发言人表示，利比亚石油日产量目前为22万桶左右，西部几个油田因抗议活动仍然关闭。El Sharara、El Feel油田以及Wafa油田的凝析油生产仍处关闭状态。

美国3月成屋销售降至逾一年半低点，但有迹象显示，近期困扰楼市的下行趋势可能接近尾声。价格上涨势头也开始缓和。

加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)周二表示，有关修建通往美国的Keystone XL管道计划，将继续与美国政府沟通这一问题，尽管美国进一步延迟决定是否予以批准。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中/李爽 审校 许娜/张荻)
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