台湾房地产：财政部长称可能调高非自住房屋税率以平抑房价

路透台北4月23日 - 针对都会区高房价问题，台湾财政部长张盛和表示，已与台北市副市长张金鹗对自住与非自住房屋采差别税率、调高非自住房屋税率，并拉大课税区间达成共识。

台湾工商时报周三指出，此外今日立法院的财委会则将讨论在自住房屋的定义、税率区间如何订定，且寻求修法途径。

针对高房价问题，行政院长江宜桦也表示，房价合理化有“四个工具”，除了以调整税制释出囤房之外，也将设法缩小城乡差距、纾解都市住房压力，并继续推动合宜住宅、社会住宅，以及增加公营的出租住宅供应。但强调“不会一步到位，也不会一下子太猛。”

江宜桦在立院接受立委罗明才质询时称，政府正在研拟房价合理化政策，但不叫打房，政府的目标，是因应都会区高房价，而不是要让房地产或营建业萧条。

台北市副市长张金鹗表示，今年已调整豪宅税定义，豪宅户数增加300多户、总户数达3,593户，受限法令三年后才能调整，因此三年内不会扩大课征豪宅税。

除了扩大房屋税率区间，获得双方一致认同外，张盛和表示，对于愿意出租给弱势族群的爱心房东、公益出租人，财政部也愿给予租税优惠。房东在报税时，可扣除属于政府补助的租金，出租房屋税也比照自住房屋，以1.2%税率课征。

对于外界要求房地合一课税及实价课税，未来中央会和地方一起努力，对于政府推动的国有地活化案，如华光社区、空总、建国啤酒厂等案，北市府将全力支持，尽速推动，同时也愿加速推动老旧房舍的都更脚步。

虽然双方同意住家用房屋税要分为自住与非自住房屋，采差别税率、拉大课税区间方式课税，但张金鹗表示，希望中央能明白订出非自住房屋的差别税率，并采累进税率的方式来课税，课税标准全国一致，透过中央修法，解决地方政府须经议会的困境，惟财政部仍有不同考量。

张盛和表示，订定房屋税的征收率，是地方政府权限，中央只能修法订定税率区间，让各地方政府因地制宜，弹性订定实际征收率；而立法院财委会今天将审查房屋税修法，将与立委一起讨论，寻求最大共识。

至于自住房屋的定义，他指出，中央也会考量社会现象，针对自住范围做出定义，如购屋给父母及成年子女居住等情况，应该可算做自住范围。