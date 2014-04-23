台湾房地产：财政部长称可能调高非自住房屋税率以平抑房价

香港个股：丰盛控股复牌盘初涨近17%，澄清指控并与中信银行战略合作
路透香港5月4日 - 从事物业开发、绿色建筑服务的丰盛控股周四复牌盘初曾涨近17%，此前澄清指控并与中信银行订立战略合作协议。
路透台北4月23日 - 针对都会区高房价问题，台湾财政部长张盛和表示，已与台北市副市长张金鹗对自住与非自住房屋采差别税率、调高非自住房屋税率，并拉大课税区间达成共识。
台湾工商时报周三指出，此外今日立法院的财委会则将讨论在自住房屋的定义、税率区间如何订定，且寻求修法途径。
针对高房价问题，行政院长江宜桦也表示，房价合理化有“四个工具”，除了以调整税制释出囤房之外，也将设法缩小城乡差距、纾解都市住房压力，并继续推动合宜住宅、社会住宅，以及增加公营的出租住宅供应。但强调“不会一步到位，也不会一下子太猛。”
江宜桦在立院接受立委罗明才质询时称，政府正在研拟房价合理化政策，但不叫打房，政府的目标，是因应都会区高房价，而不是要让房地产或营建业萧条。
台北市副市长张金鹗表示，今年已调整豪宅税定义，豪宅户数增加300多户、总户数达3,593户，受限法令三年后才能调整，因此三年内不会扩大课征豪宅税。
除了扩大房屋税率区间，获得双方一致认同外，张盛和表示，对于愿意出租给弱势族群的爱心房东、公益出租人，财政部也愿给予租税优惠。房东在报税时，可扣除属于政府补助的租金，出租房屋税也比照自住房屋，以1.2%税率课征。
对于外界要求房地合一课税及实价课税，未来中央会和地方一起努力，对于政府推动的国有地活化案，如华光社区、空总、建国啤酒厂等案，北市府将全力支持，尽速推动，同时也愿加速推动老旧房舍的都更脚步。
虽然双方同意住家用房屋税要分为自住与非自住房屋，采差别税率、拉大课税区间方式课税，但张金鹗表示，希望中央能明白订出非自住房屋的差别税率，并采累进税率的方式来课税，课税标准全国一致，透过中央修法，解决地方政府须经议会的困境，惟财政部仍有不同考量。
张盛和表示，订定房屋税的征收率，是地方政府权限，中央只能修法订定税率区间，让各地方政府因地制宜，弹性订定实际征收率；而立法院财委会今天将审查房屋税修法，将与立委一起讨论，寻求最大共识。
至于自住房屋的定义，他指出，中央也会考量社会现象，针对自住范围做出定义，如购屋给父母及成年子女居住等情况，应该可算做自住范围。
台湾央行3月底季度的理监事会议中决议，连11季维持利率不变，而未来将视物价调高货币政策、产出缺口以及境内外的经济金融情势。分析师认为，央行温和评论料将令利率维持现行水位。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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目前中国被作为一个特例对待。欧盟调查人员在确定中国是否存在倾销行为时，将中国出口价格与美国等其他第三方国家进行对比，而不是将中国出口价格与其国内价格相比较。
0100 GMT时，现货金涨0.2%至每盎司1,240.81美元，周三曾跌1.5%，为去年11月23日以来最大单日跌幅，跌穿50日和200日移动均线。金价昨日盘中触及3月21日以来最低点1,236.01。