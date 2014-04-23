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货币新闻 | 2014年 4月 23日 星期三 09:32 BJT

日本经济：2013财年CPI升幅可能略超当前预估--央行总裁

路透东京4月23日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示，截至3月末的2013/14财年，消费者物价指数(CPI)升幅可能略高于央行预估，强调日本经济正稳步迈向实现物价目标。

但黑田东彦强调，若风险威胁到实现央行的物价目标，将毫不犹豫调整政策。

他在国会表示，“调整政策有许多方式。我们将根据当时的经济和物价走势来决定哪些举措适宜。”

黑田东彦还指出，日本经济不会出现严重失衡；日本出口增长缺乏动能，主要缘于亚洲新兴经济体疲软。他表示，预期日本贸易收支未来将会改善，日本出口未来将逐步回升，因影响出口的短期因素将消退。(完) (编译 石冠兰 审校 王兴亚)
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