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货币新闻 | 2014年 4月 23日 星期三 09:05 BJT

芝加哥期市：美国玉米期货回落，创三周来最大涨幅后遭获利了结

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 681.00 1.50 +0.22% +0.81% 692.93 47

CBOT玉米 501.50 -0.50 -0.10% +1.57% 498.94 47

CBOT大豆 1472.75 2.00 +0.14% -0.97% 1443.32 50

CBOT稻米 $15.19 $0.00 +0.00% -1.11% $15.47 28

美国原油 $101.79 $0.04 +0.04% -2.47% $101.15 42

汇率

欧元/美元 $1.380 $0.000 +0.00% +0.09%

美元/澳元 0.937 0.000 +0.01% +0.45%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中/徐文焰；审校 杜明霞/张若琪)
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