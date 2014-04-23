《台湾重要政经日程》--4月23日

===================今日重要政经消息=============================
4/23(三)
--09:30 工研院2014年制造业第二季景气展望记者会。
--13:30 民进党中执会。
-14:00 渣打国际商业银行举办人民币债券市场发展媒体说明会。
--14:00 国民党中常会。
--16:00 经济部公布3月工业生产指数，2月为年增7.0%。
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*4/24(四)
--14:30 富邦金控举办“台湾如何打造区域型金融机构”论坛。
4/25(五)
--16:10 台湾央行公布3月M2年增率，2月为年增5.61%。
4/30(三)
--友达 公布第一季财报。
--联电 公布第一季财报及电话会议。
5/1(四)
--劳动节金融市场休市一日。
5/5(一)
--16:10 央行公布4月底外汇存底，3月底为4,191.99亿美元。
5/6(二)
--08:30 主计总处公布4月消费者物价指数，3月年增1.61%。
5/7(三)
--16:00 财政部公布4月出口/进口数据，3月出口年增2.0%。
5/8(四)
--12:30 央行代财政部标售财103-6期国库券，金额预定300亿台币，28天期。
5/9(五)
--12:30 央行代财政部标售103甲6期公债，年期为10年，金额预定300亿台币。
5/20(二)
--16:00 台湾经济部公布4月外销订单金额统计，上月为年增5.9%。
--16:10 台湾央行公布第一季经常帐/国际收支，去年第四季经常帐顺差171.4亿美元。
*5/22(四)
--08:30 主计总处公布4月经季调失业率，上月为4.06%。
5/23(五)
--12:30 央行代财政部标售103甲8期公债，年期为30年，金额预定300亿台币。
6/2(一)
--端午节休市一日。
6/13(五)
--12:30 央行代财政部标售增额发行103甲6期公债，金额预定400亿台币，该公债天期为10年期。
6/24(二)
--12:30 央行代财政部标售103甲9期公债，金额预定350亿台币，该公债天期为五年期。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完)
(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)