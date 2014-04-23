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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 09:32 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月23日

* 明报：

--银河娱乐 密锣紧鼓推动银河二期发展之余，集团副主席吕耀东首次透露，金都酒店将于明年初完成翻新，除将三幢建筑物内街打造成美食天地外，亦会安排各类定期表演。

--停牌逾两周的中国家居 急泻真相逐步揭开，集团大股东执行董事李志雄申报，所持逾2.2亿股股份已经沽出，涉资近5,000万港元，其中股份沽售价高低位差距超过七成，间接证实市场内曾流传中国家居有股东被斩仓的说法。

* 星岛日报：

--金融发展局主席查史美伦认为，＂沪港通＂整个互通程序，以风险可控为核心，股民的资金必须＂原路来、原路去＂，不容作其他用途，确保金融安全。

* 苹果日报：

--随着政府辣招被地产商透过＂退税＂等减辣方式攻破，加上多个新盘劈价促销，一手住宅物业销售条例实施快满一年，新盘销量已突破万个单位，五大发展商销售金额逾600亿港元，新地 更直逼200亿港元成为＂卖楼王＂。

* 东方日报：

--中金再生 临时清盘人需变更集团内地24间子公司的法人代表及银行户口签署人，但主席秦志威拒绝签署文件协助临时清盘人该些内地的工作。不过，高院昨下令秦志威须签署该些文件，但文件部分用字应秦要求作出修改。

* 文汇报：

--中石油 母公司中国石油集团昨日发布的2013年企业社会责任报告首次披露，早在去年，已启动混合所有制改革，在辽河、华北、吉林油田开展试点，以信托方式吸引民间资金，油田企业提供管理及技术支持，按市场化机制进行运作；在页岩气开发领域亦采取与地方组建合资公司的模式共同开发。

* 大公报：

--联想集团 与京东商城达成120亿元人民币战略合作协议，同时发布首款主打电商市场的手机S8。今年联想手机的互联网销售尝试初步目标是纯线上销售500万部，移动产品总销量为6,000万部。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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