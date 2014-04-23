《独家新闻》两批原定销往中国的巴西大豆船货已转往美国

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
“在所有跨国公司中，他们对中国的销量最大，如果有公司遇到麻烦，他们就肯定跑不了。他们正在试图减少损失，找其他地方把大豆运过去，并不是什么太意外的事，”Price Futures Group副总裁Jack Scoville说。
丸红的美国分公司没有立即回应置评要求。巴西分公司拒绝对中国的情况发表评论。
跨国谷物交易商Archer Daniels Midland 否认中国违约的船货中有该公司的商品。其同业邦吉 和嘉吉 也拒绝置评。
美国农业部预测，为补充库存，美国今年大豆进口量将达到创纪录的177万吨，目前国内大豆库存为10年来最紧张。两批巴西大豆船货已经于本月运抵，预计未来三四个月将会有更多船货运至，其中部分来自加拿大。
“一艘装载大豆的巴拿马型船舶从圣卡塔琳娜州图巴朗出发，原本前往中国，现在改运至美国，”经纪公司RJ O'Brien负责研究工作的副总裁Rich Feltes周二援引圣保罗一家与RJO有资金往来的关联公司消息证实。
另一艘名为Akaki的巴拿马型货船已在去往美国的途中，该船4月中旬在巴西南圣弗朗西斯科港装载了6.6万吨大豆。根据网站信息显示，该船定于5月7日抵达美国北卡罗来纳州威明顿港。
根据巴西海运服务公司Williams的船只时间表 ，丸红售出的船货原定于上周装运然后运往中国。
有关目前大豆运往美国的消息令芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆合约 价格承压，大豆旧作较新作的溢价缩窄至每蒲式耳约0.10美元。上周该价差曾扩阔至每蒲式耳2.71-1/2美元高点，因忧虑供应吃紧。(完)
(编译 许娜/郑茵 审校 徐文焰)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收涨， 交易商称，因空头回补和美元下跌。 交投最活跃的7月大豆合约在隔夜交易时段在20日移动均线得到支撑 ，此间市场守住该水准。7月大豆 收高11美分，报每蒲式耳9.71-3/4 美元。 美国农业部报告，上周出口检验美国大豆63.4877万吨，高于40-60万 吨的市场预估区间。 CBOT-7月豆油合约 收跌0.23美分，报每磅31.93美分。 CBOT-7月豆粕 收涨7美元，报每吨320.6美元。 在周一稍晚美国农业部周度作物生长报告公布前，接受路透访查的分 析师预计，美国大豆种植率为2%，上年同期为3%，这是美国农业部首份大 豆种植报告。 今日CBOT大豆预估成交量为239,301口，豆粕为135,902口，豆油为1 56,752口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)