《独家新闻》两批原定销往中国的巴西大豆船货已转往美国

“在所有跨国公司中，他们对中国的销量最大，如果有公司遇到麻烦，他们就肯定跑不了。他们正在试图减少损失，找其他地方把大豆运过去，并不是什么太意外的事，”Price Futures Group副总裁Jack Scoville说。

丸红的美国分公司没有立即回应置评要求。巴西分公司拒绝对中国的情况发表评论。

跨国谷物交易商Archer Daniels Midland 否认中国违约的船货中有该公司的商品。其同业邦吉 和嘉吉 也拒绝置评。

美国农业部预测，为补充库存，美国今年大豆进口量将达到创纪录的177万吨，目前国内大豆库存为10年来最紧张。两批巴西大豆船货已经于本月运抵，预计未来三四个月将会有更多船货运至，其中部分来自加拿大。

“一艘装载大豆的巴拿马型船舶从圣卡塔琳娜州图巴朗出发，原本前往中国，现在改运至美国，”经纪公司RJ O'Brien负责研究工作的副总裁Rich Feltes周二援引圣保罗一家与RJO有资金往来的关联公司消息证实。

另一艘名为Akaki的巴拿马型货船已在去往美国的途中，该船4月中旬在巴西南圣弗朗西斯科港装载了6.6万吨大豆。根据网站信息显示，该船定于5月7日抵达美国北卡罗来纳州威明顿港。

根据巴西海运服务公司Williams的船只时间表 ，丸红售出的船货原定于上周装运然后运往中国。

有关目前大豆运往美国的消息令芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆合约 价格承压，大豆旧作较新作的溢价缩窄至每蒲式耳约0.10美元。上周该价差曾扩阔至每蒲式耳2.71-1/2美元高点，因忧虑供应吃紧。(完)