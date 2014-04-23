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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 09:23 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月23日

**上海证券报**

--知情人士处获悉，有关上海自贸区土地流转的相关条例有望近期公布。区内土地所有者在补缴差价后，可选择将工业用地流转为具有工业用地、商业用地与办公用地三种属性的综合用地。

**证券时报**

--中国商务部研究院报告预计，2014年中国家电消费将继续保持11%左右的稳健增速。商务部研究院消费经济研究部主任赵萍透露，今年消费很难有大规模刺激政策，将主要依靠内生增长。

--《中国（上海）自由贸易试验区条例（草案）》提交上海市十四届人大常委会一审，该法案可能于今年8月1日起正式实施。该草案首次提出，建立支持境外股权投资和离岸业务发展的税收制度。

--生命人寿目前持有的A股、H股上市公司股票市值近350亿元人民币，且集中投资于10家上市公司，单一持有多家非金融上市公司股份占比超10%。生命人寿的激进投资是否涉嫌险资运用违规值得监管层及保险消费者关注。

**第一财经日报**

--上海海关党组成员张华鲁透露，上半年将在上海自贸试验区分批推出14项“可复制、可推广”的监管服务制度，包括先进区、后报关制度，期货保税交割制度，以及融资租赁制度等，将分批推广实施。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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