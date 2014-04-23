《中国报摘》--其他报纸重要消息4月23日

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
**上海证券报**
--知情人士处获悉，有关上海自贸区土地流转的相关条例有望近期公布。区内土地所有者在补缴差价后，可选择将工业用地流转为具有工业用地、商业用地与办公用地三种属性的综合用地。
**证券时报**
--中国商务部研究院报告预计，2014年中国家电消费将继续保持11%左右的稳健增速。商务部研究院消费经济研究部主任赵萍透露，今年消费很难有大规模刺激政策，将主要依靠内生增长。
--《中国（上海）自由贸易试验区条例（草案）》提交上海市十四届人大常委会一审，该法案可能于今年8月1日起正式实施。该草案首次提出，建立支持境外股权投资和离岸业务发展的税收制度。
--生命人寿目前持有的A股、H股上市公司股票市值近350亿元人民币，且集中投资于10家上市公司，单一持有多家非金融上市公司股份占比超10%。生命人寿的激进投资是否涉嫌险资运用违规值得监管层及保险消费者关注。
**第一财经日报**
--上海海关党组成员张华鲁透露，上半年将在上海自贸试验区分批推出14项“可复制、可推广”的监管服务制度，包括先进区、后报关制度，期货保税交割制度，以及融资租赁制度等，将分批推广实施。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。