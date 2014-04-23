港报社评：做好道歉安排，免临门脱脚--星岛日报4月23日

争持了超过三年的马尼拉人质事件善后安排，有机会日内解决，症结在于菲律宾所派出的要员，能否代表菲政府高层致歉，并且得到事件中的受害者和家人接受，让港菲关系能够冰释前嫌重新上路。 人质事件受害人和死难者家属向菲律宾当局提出四项要求，包括致歉、赔偿、惩处失职人员，以及采取措施防范类似事件发生，当中最棘手的是道歉安排。 香港旅行社在黑色旅警下停办游菲团，生意最受打击的马尼拉市，自从市长由林雯洛换成埃斯特拉达，道歉已经不成为个人政治包袱，虽然市政府财困，但是当地商界亦筹措了2,000万港元的慰问金。 问题是埃斯特拉达这位年逾70的重量级政客，只能够代表马尼拉市政府致歉，不涉及国家层面。 今次来港的菲律宾官员，除了埃斯特拉达，还有两位中央重量级官员，即总统府内阁部长阿尔门德拉斯，以及国家警察部队司令普理西马。协助人质及家属的香港立法会议员涂谨申，昨日形容这个组合比较完整。 菲律宾方面指埃斯特拉达一行，今日将会晤特首梁振英和人质事件中的受害人和家属，而明日签署文件中，有马尼拉和菲律宾中央政府的文件，晚上会出席港府和中央官员的晚宴。这是预计事件圆满解决的安排，港府昨日没有作出公布，令人觉得是以防万一，大家在最后关头谈不拢，也就不会有随后的文件签署等仪式。 要阿奎诺三世亲口道歉，无异于缘木求鱼。要是今次内阁部长能够以总统特使身分，再加上全国警察首长道歉，相信家属接受的机会较高，为事件划上句号。长年纠缠落幕，对各有关方面和社会都带来好处。(A05)