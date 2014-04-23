港报财经评论：核电页岩股，中兴望多眼--经济日报4月23日

核电页岩股，中兴望多眼/林瑞芬

复活长假期过去，欧美股市大致表现平静。但中国内地IPO又将重启，暂利淡股市买卖气氛。恒指昨报收22,730，跌0.13%；大市成交额只482亿港元。央行最新公布，3月份新增外汇占款近1,892亿港元，高于2月份的1,283亿港元，又录得连续8个月增加纪录。而3月末，财政性存款额较2月份减少4,824亿港元，由此显示，3月份市场增加流动性资金达6,716亿港元，难怪央行频作正回购，但对股市的拖累就不大。中国内地公布了新一轮IPO重启，估计暂影响心理面多于实际，毕竟市场流动性仍充裕。

恒指而言，仍然处于窄幅上落之中，守于22,400至22,500，仍可视为突破之后的后抽，顺势向上再摸23,500至24,000目标。中国内地续打贪腐大老虎，华润系今趟中伏，华润电力 、华润创业 、华润水泥 、华润燃气 及华润置地 跌2.7%至9.6%不等，情况犹如去年中石油 被打大老虎一样，事件通常会扰攘数个月，股价急泻后很难于短时间回复，整系股份惟有暂时望少几眼！

3月份新增外汇占款数据启示，中国内地全面降准的可能性不大，经济的活力，还有赖政府的推动。国务院总理李克强在新一届国家能源委员会首次会议上强调，“要以促改革调结构为动力，以重大工程为抓手，积极发展清洁能源……，今年将开工一批沿海核电、特高压输电等重大能源项目，并推进包括电力体制改革在内的能源体制改革。”李克强同时表示：“要立足国内，着力增强能源供应能力，加大陆上、海洋油气勘探开发力度，创新体制机制，促进页岩气、页岩油、煤层气、致密气等非常规油气资源开发。”还提示加强风能、太阳能发电基地和配套电力送出工程建设、积极推进电动车等清洁能源汽车产业化等。由此显示，新能源相关重大工程将是中国可以主导的固投增长，从而支持GDP在7.5%左右。

从以上国策提示存结构性机遇，优选核电及油气设备发展相关股份，前者东方电气 、哈尔滨电气 可取；后者宏华 及安东油田服务 可取。安东油田首季新增定单约11.9亿港元，逾半为国内定单，续按进度执行定单交付，预计钻机及压裂设备将全面投入运作，第二季尾会开始进入作业高峰期。摩通3月报告引述宏华管理层汇报，今年业务复苏机会仍在。(B05)

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中期盈喜，中兴看俏/余少文

中资股首季绩披露踏入高峰期，若然未能好过预期，大市未来3个月会捱打，但见中兴通讯 首季盈利急升两倍，加上发出中期盈喜，今年增长应该无难度。中国内地股市在复活节下跌，累及国企指数在复活节假期后首个交易日一度跌穿10,000关，全日跌49点或0.5%，收报10,030点，成交额102亿港元，37%主板H股逆市上升，又以受惠中国政策的电力设备股、新能源电力股表现最好；而红筹指数跌46点或1.1%，收报4,202点，成交额51亿港元，主要受累华创系下挫。

国指即使跌穿支持区10,000点至10,200点，也可以守50天平均线，不用过于悲观；若然乐观则可憧憬国指营造头肩底，目前营造右肩，一旦放量升破4月高位，则12,000点指日可待。当然，憧憬归憧憬，实际上营造头肩底是可以失败的，尤其市场普遍担心中资股首季业绩，若然业绩没有惊喜，则中资股未来3个月会呈捱打状态，能够逆市造好的应是绩优股。

尽管目前只有小量中资股派了首季成绩表，但见中兴首季盈利录得6.2亿人民币，应是上市以来最大的首季盈利，并且发出上半年业绩盈喜，公司料半年可赚8亿至10亿人民币，增长1.6倍和2.2倍。简单计算下，中兴第二季可赚1.8亿或2.8亿人民币，虽不及首季，但相对去年第二季赚1.05亿人民币，增幅达71%至167%，故昨日股价逆市上升2%，收16.58港元，维持中兴是第二季中资股目标之一，股价可以挑战去年第四季阻力位18港元。彭博综合证券商预测，较4月初提及中兴的盈利预期，作出轻微上调，今年每股盈利可升至0.76港元，明年则略高于0.92港元，即今明两年每股盈利增幅达90%和20%。

中兴首季盈利高于预期，主要是毛利率上升，由去年首季26.2%升至33.5%，而同期汇兑损失减少也令财务费用支出减少3.4亿港元，最终录得营业利润6,565万港元，对比去年同期亏损2.3亿港元为佳；再加上软件产品增值税退税收入增加，令其营业外收入升45%至7.2亿港元，是另一支撑中兴首季盈利急升的动力。(B06)