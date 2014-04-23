中国金融：华融一季度净利同比增长75%，将启动上市准备--新闻稿

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透北京4月23日 - 中国最大资产管理公司--中国华融资产管理股份有限公司今年一季度实现利润总额50.9亿元人民币，归属于母公司净利润32.64亿元，同比增长均为75%。
中国华融官方网站的新闻稿援引董事长赖小民表示，今年该公司经营面临风险管控压力、流动性压力、资本资源资金压力、内部管理压力等挑战。截至3月末，该公司集团总资产567亿元。
“在严峻复杂的市场环境下，一季度经营业绩整体好于去年同期，高于年初预期。”中国华融董事长赖小民表示。
他表示，下一步，中国华融将以“引战、上市、提质、控险”为中心，全力做好引战上市工作；将启动整体上市准备，稳步推进境内外发债工作，加快公司国际化发展。同时，要坚持做强不良资产主业，并加强流动性管理，预调、微调相关政策。
今年两会期间，赖小民表示，华融将在今年上半年完成引入战略投资者的工作，并会把引入民营资本考虑在内，争取明年上半年完成香港IPO（首次公开发行）上市。
中国华融2013年实现利润191.53亿元人民币，比上年增长59%，今年公司工作重心则是引入战略投资者和上市。
中国四大资产管理公司中首家上市的中国信达资产管理股份有限公司 2013年业绩公告显示，其净利润同比增长23.6%，不良债权资产处置收入增长95.9%。 。（完） (发稿 李贺; 审校 谢衡/杨淑祯)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。