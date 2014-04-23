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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 09:48 BJT

中国金融：华融一季度净利同比增长75%，将启动上市准备--新闻稿

路透北京4月23日 - 中国最大资产管理公司--中国华融资产管理股份有限公司今年一季度实现利润总额50.9亿元人民币，归属于母公司净利润32.64亿元，同比增长均为75%。

中国华融官方网站的新闻稿援引董事长赖小民表示，今年该公司经营面临风险管控压力、流动性压力、资本资源资金压力、内部管理压力等挑战。截至3月末，该公司集团总资产567亿元。

“在严峻复杂的市场环境下，一季度经营业绩整体好于去年同期，高于年初预期。”中国华融董事长赖小民表示。

他表示，下一步，中国华融将以“引战、上市、提质、控险”为中心，全力做好引战上市工作；将启动整体上市准备，稳步推进境内外发债工作，加快公司国际化发展。同时，要坚持做强不良资产主业，并加强流动性管理，预调、微调相关政策。

今年两会期间，赖小民表示，华融将在今年上半年完成引入战略投资者的工作，并会把引入民营资本考虑在内，争取明年上半年完成香港IPO（首次公开发行）上市。

中国华融2013年实现利润191.53亿元人民币，比上年增长59%，今年公司工作重心则是引入战略投资者和上市。

中国四大资产管理公司中首家上市的中国信达资产管理股份有限公司 2013年业绩公告显示，其净利润同比增长23.6%，不良债权资产处置收入增长95.9%。 。（完） (发稿 李贺; 审校 谢衡/杨淑祯)
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