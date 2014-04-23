日本个股：丰田汽车计划在中国混和动力车中使用更多本地生产元件

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透中国常熟4月22日 - 日本丰田汽车 希望计划明年开始在中国生产的Corolla和Levin汽车，使用的油电混和动力系统有至少半数元件是在当地采购。
丰田汽车研发中心(中国)的副总裁Shinichi Matsumoto称，丰田需要有一定比例的本地元件，才能降低混和动力车的价格，并且在中国这个全球最大的汽车市场创造更高的销售。
丰田目前是支付高昂的关税和运输费用，从日本进口主要零件在中国组装油电混和动力车。Matsumoto周二向记者表示，该公司目标要透过使用当地采购的材料和零件，来降低成本。
“我认为，除非本地采购的原件比例达到50%，否则不能称之为‘本地化’，”他指的是专为混和动力系统采购的元件数量。
“我们最终的目标是要做到100%的本地化。”
Matsumoto也指出，使用在中国采购的原件来组装新的油电混和动力车，并不表示要降低质量来追求更高的销售量。他表示，丰田计划要让本地生产的品质与日本看齐。
丰田汽车本周表示，将在2015年开始在中国生产和销售Corolla和Levin轿车，并采用本地制造的混和动力系统。这是丰田首次在日本以外的地方以当地采购的元件生产混和动力车。
但在中国制造的原件未必是中国企业所生产。Matsumoto表示，尽管将元件在地化的过程比丰田预期的顺利，但其中许多的产出目前是来自日本零件制造商在中国的厂房所生产。
他指出，丰田汽车也向数家中国企业进行采购。(完) (编译 王冠中; 审校 孙茉莉)
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路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。