日本个股：丰田汽车计划在中国混和动力车中使用更多本地生产元件

路透中国常熟4月22日 - 日本丰田汽车 希望计划明年开始在中国生产的Corolla和Levin汽车，使用的油电混和动力系统有至少半数元件是在当地采购。

丰田汽车研发中心(中国)的副总裁Shinichi Matsumoto称，丰田需要有一定比例的本地元件，才能降低混和动力车的价格，并且在中国这个全球最大的汽车市场创造更高的销售。

丰田目前是支付高昂的关税和运输费用，从日本进口主要零件在中国组装油电混和动力车。Matsumoto周二向记者表示，该公司目标要透过使用当地采购的材料和零件，来降低成本。

“我认为，除非本地采购的原件比例达到50%，否则不能称之为‘本地化’，”他指的是专为混和动力系统采购的元件数量。

“我们最终的目标是要做到100%的本地化。”

Matsumoto也指出，使用在中国采购的原件来组装新的油电混和动力车，并不表示要降低质量来追求更高的销售量。他表示，丰田计划要让本地生产的品质与日本看齐。

丰田汽车本周表示，将在2015年开始在中国生产和销售Corolla和Levin轿车，并采用本地制造的混和动力系统。这是丰田首次在日本以外的地方以当地采购的元件生产混和动力车。

但在中国制造的原件未必是中国企业所生产。Matsumoto表示，尽管将元件在地化的过程比丰田预期的顺利，但其中许多的产出目前是来自日本零件制造商在中国的厂房所生产。