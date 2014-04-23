港报财经评论：美俄角力主打金融战--信报4月23日

美俄角力主打金融战/习广思

全球股市的资金逆转情况并未结束，动力股依然是抛售的对象，资金续回流到价值股、大价股。然而，投资者更想知道这趋势会否持续下去，还是短暂现象。观乎目前大市走势，两者估值略为平衡后，具增长前景的动力股较为可取，相信资金逆转属短期现象，动力股则是大调整居多。投资者愿意再买价值股，但落后价值股也有其落后原因，大部分价值股的盈利前景不获看好，增长正在放慢，意味着这些股份虽然低估值且稳阵，但盈利增长暗淡，也意味着低回报。

港股假后继续淡静，中国内地A股在5月重启IPO拖累A股走势，持续困扰着港股。今日被视为“关键星期三”，汇丰将公布4月份PMI数据，市场预期会有改善，且看股市最终如何解读这个数据。不过，中国增长处于高原期，即使有稳增长措施出台，亦不宜抱过大期望。昨天恒指窄幅上落，收报22,730点，但成交额只有482亿港元，投资者不是未回港，就是在观望，可见市场欠缺方向。腾讯 成交大幅回落，投资者热情冷却，短期续见整固。X安硕A50 成交额最高，但股价下跌近2%。

早前“沪港通”带来的炒作已消散，反而IPO因素对重磅A股较为负面。港股跟着美股进入季绩期，受影响的主要是中资公司，投资者对企业盈利消息要打醒十二分精神。长城汽车 首季盈利逊于市场预期，分析员看淡居多，并且拖累汽车板块。公司的季度盈利表现将影响中资股的走势。

华润集团董事长宋林被查，系内公司股价全线下跌，最直接受影响的是华润电力 ，昨天股价跌近10%，润泥 、润燃 跌势较轻，几家系内公司所受的打击不一，后两者获投资者趁低吸纳的机会较大。动力股持续下跌，香港三大动力股代表：科网股、濠赌股、医药股，这三批股份调整至今，以医药股跌势最轻，但到底是止跌还是未跌够，暂时难以判断，但医药股的韧力明显较前两者强。昨天医药股反弹，复药 股价因收购消息而出现异动，康哲 及石药 等持续整固。

现代世界最大的战争并不在战场，而是在金融世界。由欧美发起的货币战，非常规货币政策令货币贬值，是在经济上自我救赎，或者是损人不利己都好，货币战最终目的是保存自己国力。近期在乌俄问题上，面对着西方制裁，美俄两国主要是在金融层面上角力。(B01)

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英镑兑日圆料向上突破/苏子

英镑兑日圆自去年8月29日重返100天平均线以上收市后，便一直表现偏强的走势；其汇价在今年2月上旬至3月中旬曾对100天平均线作严峻考验，幸而最后均能守稳之上并成功反弹。

到前周五及上周早段英镑兑美元再次考验100天平均线支持，本以为有机会成功跌破，但汇价在上周二跌破此支持后，最后却成功以长尾十字星明显升回100天平均线以上收市，翌日更加再以大阳烛进一步升越本月10日的高位阻力收市。从技术上看，英镑兑日圆在最近3个月多番考验100天平均线支持后均能成功险守回升，相信短期内应有甚高机会向上作出重大突破，暂不宜看淡。

目前英镑兑日圆上方的重要阻力为20天保历加通道的173.20日圆顶部阻力及今年的174.85日圆高位阻力。如稍后英镑兑日圆在突破上述的通道顶部阻力收市后，可以有力迅即挑战今年的高位，相信届时汇价将可顺利创今年新高及成功突破175日圆关口，随后将朝着2007年7月的251.13日圆高位跌至2011年9月的116.79日圆低位的50％反弹目标迈进。若稍后英镑兑日圆如预期般顺利向上作出重大突破，正路而言，应是由英镑汇价大幅走高或日圆汇价回复大弱势所触发；倘若这两大货币可以同时出现一强一弱的极端走势，英镑兑日圆届时势必出现极具爆炸性的上升浪。

最怕反而仅是美元单边下跌，结果导致英镑及日圆一同上升，但由于只是因为英镑的升势较为强劲，才使到英镑兑日圆向上作出重大突破，然而，这种形式的破位却有可能导致英镑兑日圆出现假突破的走势陷阱，而且升势亦未必持久。换言之，若稍后英镑兑日圆的破位上升并不存在日圆明显转弱的成分，投资者小心会是假突破，故进取者反而可以伺机入市建立短仓，博汇价可能出现假突破所带来的潜在利润。

近日英镑兑美元自今年的1.6842美元高位的回落，可惜始终未能顺利跌破10天平均线支持，已重返1.6820美元的前关键阻力以上波动，故汇价应有力再创今年新高。短线而言，投资者可以用10天平均线作为英镑兑美元的好淡判别位，只要没有失守收市，策略上宜趁低买入，上望汇价挑战1.70美元心理关口。(B10)