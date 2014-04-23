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货币新闻 | 2014年 4月 23日 星期三 09:46 BJT

日本经济：足够强韧，可以吸收消费税上调的影响--央行副总裁

路透东京4月23日 - 日本央行副总裁中曾宏周三表示，日本经济足够强韧，可以吸收本月消费税上调的影响。

“我个人认为，日本经济整体来说足够强韧，可以吸收消费税上调的影响，”中曾宏表示。

“主要原因在于就业和收入情况继续改善，而且1997年增税时存在的问题现在也没有出现，”他说。

中曾宏还指出，在实现物价目标上仅仅是进程过半；若风险因素导致经济和价格前景发生变化，必要时日本央行将会调整政策。

他还称，各国央行必须扩大协作提高危机管理能力，以更好地应对未来可能的冲击。(完)
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