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货币新闻 | 2014年 4月 23日 星期三 15:08 BJT

新债招标：中国进出口行一年债利率4.62%，五年5.1998%--业内人士

路透北京4月23日 - 业内人士周三透露，中国进出口银行下午招标的一年期固息债中标利率为4.62%，五年期增发债中标收益率5.1998%，均贴近4.61%及5.21%的预测均值。

业内人士并透露，上述两期债投标倍数分别为3.33倍和2.80倍。

今日招标两期债为进出口行今年第27期和28期债，27期为一年期新发品种，28期为今年第23期金融债 的增发债券，票面利率为5.43%。

以下为具体发行条款：

第27期 第28期

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发行上限： 60亿元 70亿元

期限/计息方式： 一年固息 五年固息

中标方式： 单一利率中标 单一价格中标

（荷兰式） (荷兰式)

起息日: 4月24日 4月2日

缴款日： 4月24日 4月24日

分销期： 4月23日-4月24日 4月23日-4月24日

上市日： 4月28日 4月30日

基本承销额： 无 无

发行手续费： 0.05% 0.10%

---------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
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