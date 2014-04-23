中国基金：中信资本与SONAE SIERRA成立购物中心物业管理及租赁合资企业

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透上海4月23日 - 中国中信资本控股有限公司周二稍晚宣布，与国际领先购物中心管理公司SONAE SIERRA成立合资公司，专注为国内各大购物中心提供物业管理以及租赁服务。
公司新闻稿称，合资公司将通过优化购物体验、控制运营成本及风险，将营收增长潜力及资本价值最大化，来提升购物中心的长期竞争力。合资公司总部设立于上海，管理团队将为中信资本或其旗下基金投资的零售项目提供服务。
SONAE SIERRA在全球拥有市值超过56亿欧元的47个购物中心，并管理/租赁着85个一流购物中心。本次双方战略合作，会将SONAE SIERRA独特的管理方法和购物体验带给中国消费者；同时，凭借与中信资本的合作，SONAE SIERRA将在快速发展的中国零售市场建立业务发展机会。
作为世界第二大零售市场，中国消费品零售总额高达20.7万亿元人民币，尤其二、三线城市零售市场更呈现出极好的增长潜力。
成立于2002年的中信资本是一家主攻另类投资的投资管理及顾问公司，管理资产超过45亿美元，其股东包括主权财富基金中国投资公司 和卡塔尔控股公司，以及中信集团旗下中信国际金融控股公司和中信泰富 。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。