版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 09:43 BJT

中国基金：中信资本与SONAE SIERRA成立购物中心物业管理及租赁合资企业

路透上海4月23日 - 中国中信资本控股有限公司周二稍晚宣布，与国际领先购物中心管理公司SONAE SIERRA成立合资公司，专注为国内各大购物中心提供物业管理以及租赁服务。

公司新闻稿称，合资公司将通过优化购物体验、控制运营成本及风险，将营收增长潜力及资本价值最大化，来提升购物中心的长期竞争力。合资公司总部设立于上海，管理团队将为中信资本或其旗下基金投资的零售项目提供服务。

SONAE SIERRA在全球拥有市值超过56亿欧元的47个购物中心，并管理/租赁着85个一流购物中心。本次双方战略合作，会将SONAE SIERRA独特的管理方法和购物体验带给中国消费者；同时，凭借与中信资本的合作，SONAE SIERRA将在快速发展的中国零售市场建立业务发展机会。

　　作为世界第二大零售市场，中国消费品零售总额高达20.7万亿元人民币，尤其二、三线城市零售市场更呈现出极好的增长潜力。

成立于2002年的中信资本是一家主攻另类投资的投资管理及顾问公司，管理资产超过45亿美元，其股东包括主权财富基金中国投资公司 和卡塔尔控股公司，以及中信集团旗下中信国际金融控股公司和中信泰富 。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐