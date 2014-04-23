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货币新闻 | 2014年 4月 23日 星期三 09:48 BJT

澳新汇市：澳元下跌，之前澳洲通胀数据低于预期

路透惠灵顿4月23日 - 澳元兑美元 周三盘中跌约0.005美元，之前澳洲公布通胀数据低于预期。

澳元兑美元跌至0.9318的低位，数据公布前报0.9375.(完)

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