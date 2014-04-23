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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 09:34 BJT

****《港报快速浏览》--4月23日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：各方努力，人质事件解决在望--文汇报                                
 港报社评：做好道歉安排，免临门脱脚--星岛日报                                
 港报社评：人质事件应该放下菲方勿再节外生枝--明报                            
 港报社评：提升金融业，要让青年基层受惠--经济日报                            
 港报社评：重振“亚太再平衡”，奥巴马志在TPP--信报                           
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：美俄角力主打金融战--信报4月23日                               
 港报财经评论：核电页岩股，中兴望多眼--经济日报4月23日                       
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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