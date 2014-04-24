专栏节选：为什么赚钱企业缴的税都不一样？正视租税平权观念--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月24日出版的当期「老谢开讲」专栏) 又到了报税、缴税的旺季，但你知道吗？每年我们报税的税里，有薪资所得、利息所得、租赁所得、执行业务所得等等，但有投资股票的人拿到厚厚一大叠报税单，都是营利事业所得；也就是说，你买这家公司的股票，参加除权息，报税的时候，就会领到股利通知书，所领到的股息要并入综合所得额。

更细心的人还会发现，每一家公司的付税「扣抵率」都不一样。例如，你买的是台积电，二○一三年的扣抵率是九．八％；若是买中华电信，扣抵率可达二○．四八％；若是买广达，扣抵率是一四．三五％。扣抵率有高有低，是因为两税合一（营利事业所得税与综合所得税结合）后，公司已缴付营利事业所得税，个人的股利所得可以从中扣抵，未来两税合一后，扣抵率再减半，冲击股市会更大。

**不合理一：传统产业租税负担异常沉重**

每一家公司扣抵率都不同，也可看出同样是上市上柜公司，但是租税负担却大不相同。我把上市上柜企业大致分成四大类，一是传统产业，二是高科技电子产业，三是金融业，四是营建业，赫然发现，租税负担最重的一直是传统产业。

用一个最简单的指标，我把上市上柜企业市值比较大的公司筛选出来，统计从○八年到一三年，在过去六年中，税前盈利与税后净利的差额，也就是从赚到的钱，到缴出去的税负，很多传统产业的租税负担都十分惊人。

例如，食品股龙头统一企业，过去六年来，税前盈利是一○九五．六一亿元，税后净利是五七○．一亿元，总共缴了五二五．五亿元的税额，占税前盈利的比率高达四七．九二％，是什么原因让统一企业承担那么沉重的税负，细节仍然待查，但这个现象值得正视。

除了统一企业，徐旭东旗下的远东新世纪，也就是原来的远东纺织，过去六年赚钱和统一相差不多，是一○九五．九八亿元，但远东新也缴了五七○．三亿元的税，租税负担率是五二％；等于是远东新赚来的钱，有超过一半是缴税去了。

再看水泥业龙头台泥，过去六年赚了八○九．一亿元，缴了三三三．一亿元的税，租税负担率是四一．一七％，也算是重的。机电业龙头东元电机，过去六年税前盈利二二二．四八亿元，税后净利一五七．九一亿元，缴了六十四．五七亿元的税，租税负担率是二九％。钢铁业龙头中钢过去六年赚一五九六．七八亿元，缴了三七一．七一亿元的税，负担率是二三．二七％，平均税率都比目前营利事业的一七％还多出很多。

但这当中，只有因六轻设厂享有投资抵减的台塑四宝例外。过去六年，台塑赚了一八○二．九四亿元，缴了一六四．○三亿元的税，负担率只有九．○九％；南亚过去六年税前盈利一五一五．三五亿元，税后净利一一九三．九五亿元，缴了三二一．四亿元，租税负担率是二一．二％，算是在一七％的营利事业所得税率水平之上；而台化赚一七○三．八四亿元，只缴了二二六．四二亿元的税，负担率只有一三．二八％。

最核心的台塑石化，过去六年赚一六五一．五亿元，缴了一七七．六六亿元的税，负担率只有一○．七五％。若把台塑四宝全都加进来，过去六年，这四大企业合计赚了六六七三．六三亿元，税后净利是五七八四．一二亿元；也就是说，台塑四宝缴了八八九．五一亿元的税，租税负担率是一三．三二％，大约是台化的数字，台塑与台塑石化享有租税利益较大。

从台塑四宝可以看出，享有奖励投资或投资抵减的企业，租税优惠相对大；没有重大投资的传统产业，租税负担却异常沉重，这是在租税平权观念里，我看到的第一个不合理现象。

其次是房地产，因为土地交易过程中已扣掉土地增值税，加上土地与地上建物可分割为不同的租税计算方式，房地产业的租税负担相对最轻。

**不合理二：房地产业负担远低于科技业**

我挑选国内最会赚钱的五家营建公司来当例子，这些年推案最积极的兴富发，过去六年税前盈利是三五一．八三亿元，净利是三一五．六五亿元，共缴了三十六．一八亿元的税，租税负担比率是一○．二八％。远雄建设过去六年大赚三九三．○六亿元，净利是三四六．七五亿元，缴了四十六．三一亿元的税，租税负担比率是一一．七八％，这个数字和享受投资奖励的台塑四宝相差不多。

其他三家享有租税优势的是华固、长虹与皇翔。华固在○八年到一三年总共获利一六六．三五亿元，只缴了一○．二亿元的税，负担率只有六．一三％。推出豪宅「御琚」的皇翔，过去六年赚了一○八．二二亿元，只缴了五．七三亿元的税，负担率只有五．二九％。

而连续两年都卖地的长虹建设，连续两年都创造ＥＰＳ（每股税后纯益）超过二十元的佳绩，过去六年来，长虹建设赚了一八七．三五亿元，税后净利是一七九．九三亿元；换句话说，长虹在土地买卖中缴了土地增值税，到了建设公司只承担了七．四二亿元的税，负担率只有三．九六％，这个租税负担率比很多科技公司还低。

过去十年，台湾房地产业进入最疯狂的多头十年，建商可说是最大赢家，特别是建商与地主有很大的避税空间。假如，建商过去六年可大赚数百亿元，那么地产公司背后的老板私人获利可能上千亿元，简直到了富可敌国的状态。

这些年来，政府缺钱只知道去抓那些最容易取钱的股市投资人，却对房市大亨网开一面，这也许是一个共犯结构，观察每次选举，建商的政治献金跑不掉，显然建筑业大亨背后有雄厚的政治后盾，因此，在租税上也能享有较大优势。

第三个不合理，则是同样与土地有连结的金融产业。我举两家公司为例，金控公司可能是子公司已完税，因此，租税负担率也都很低，像是富邦金控过去六年赚一六五○．九四亿元，税后净利是一四二九．一九亿元，缴了二二一．七五亿元，负担率是一三．四一％，和台塑四宝相差不多。

蔡宏图的国泰金控过去六年赚七七六．八三亿元，还不到富邦金控的一半，只缴了二十九．一四亿元的税，负担率低到惊人的三．七五％，这恐怕也是来自土地交易的优惠。

**不合理三：金融产业享土地交易优惠**

从这个现象来看，营建业与金融业是租税大赢家，另一个赢家，则是一直享有租税优惠的电子业。台湾市值最大的台积电，过去六年来，税前盈利是九一九三．九四亿元，税后净利是八三九三．六三亿元，总共缴了八○○．七一亿元的税，已经算是台湾的缴税大户了，不过若算租税负担率只有八．七％，相较于传统产业已经低了很多。

如果比缴税，郭台铭贡献比张忠谋大。过去六年，市值第二大的鸿海总共赚了六○九三．一三亿元，大约是台积电的三分之二，但税后净利是四九一○．二三亿元，约为台积电一半，原来鸿海过去六年缴了一一八二．九亿元的税，从税负的绝对值来看，郭台铭算是全台第一的缴税大户，单是一家鸿海缴了一一八二．九亿元的税额，不但超过台积电的八○○．七一亿元，也超过台塑四宝的八八九．五一亿元。郭台铭董事长缴了最多税，当然讲话可以大声，鸿海的租税负担比率是一九．四一％，比目前营所税一七％还高。

国内享受投资奖励最大的应该是ＩＣ设计业，超级巨星联发科技过去六年大赚一五一一．七六亿元，却只缴了七十四．九三亿元的税，租税负担比率只有四．九五％；国内ＩＣ设计产业像联咏、瑞昱、旭曜、义隆等，都有这个特色。

不过，这些年《投资抵减条例》愈来愈严格，租税奖励减少了，科技公司租税也愈趋正常化，像是台达电，过去六年赚一○八○．五九亿元，缴税二五五．二亿元，租税负担率是二三．六一％，和传统产业已经没有什么两样。

国内两家最大的ＩＣ封测业，像日月光过去六年赚了九三六．三三亿元，缴了一九八．八四亿元的税，负担率是二一．二三％；矽品过去六年赚四二九．四八亿元，缴了五十八．六八亿元的税，可能与彰化的投资建厂有关，租税负担率是一三．六六％，和台塑四宝相差不多。

而ＰＣ产业和传统产业也已经没有什么差别，这些年在云端发展很有建树的广达，过去六年税前盈利是一六八五．二一亿元，税后净利一二五八．三四亿元，广达缴税四二六．七七亿元，租税负担率是二五．三二％，也比营所税一七％高出很多。

这些年分享现金给股东很慷慨的中华电信，因六年办了五次减资，过去六年大赚三二九三．一四亿元，缴纳六六二．五亿元的税，负担率是二○．一一％，相对轻了一些。反倒是过去股价曾经涨到一三○○元的宏达电，去年已出现亏损，但过去五年宏达电也有过丰功伟绩，从○八年以来，宏达电总共赚了一九二七．七四亿元，税后净利是一六八二．一一亿元，宏达电缴了二四五．六三亿元的税，租税负担率只有一二．七四％，也算是租税赢家之一。

**解方：提供公平竞争空间，胜过砸钱扶植**

电子业从享有租税特权到租税逐渐减少，这是租税平权很重要的一个进阶，每个产业都希望享有租税的优惠，但是谁来决定？过去政府花很多钱扶植两兆双星产业，后来发现租税奖励给得愈多，变成阿斗的企业也愈多，像是ＤＲＡＭ产业，政府不但补贴税负，连银行联贷也一起赔进去了；面板产业也是如此，不但政府赔上租税，银行六千亿元的贷款偿付也是未知数。

最好的方式是政府订好产业政策，提供业者公平竞争的机会，千万不可下指导棋，创造更多不公平竞争的空间。这些年来，还有很多电子业老板对取消员工分红配股颇有微词，这也是贪图便宜的心态；就像我们经营一家公司，年终分发奖金，给了分红，也是从公司的利润里拿出去，怎么能用投机的方法，让买股票的股东买单？况且，员工拿到的分红，不也是公司获利的一部分，要嘛应是老板买单，也不是股东买单，假如这种投机心态不除，台湾电子产业将永远没有竞争力。

这些年，中国用国家力量扶植产业来对抗台湾，短线来看，这些企业背后有政府当后盾，扩厂威力无限大；但是，政府补贴与租税优惠也会带来侥幸与资源配置误用，长期来看，反而会斲伤企业的竞争力。过去企业为了争取政府租税奖励，喜欢在公司名称加上「科技」两个字，最后发现这些标榜「科技」的企业，技术含金量最低。

把台湾企业过去六年缴税纪录摊开来看，企业竞争力与政府减税直接关联度不大，例如台积电在晶圆代工的霸主地位，完全是技术竞争得来，而不是减税的贡献；又例如，儒鸿默默缴税，仍然能保有世界一流的竞争力。

政府要注意的是，不公平的租税制度会衍生出不当的资金配置及企业家投机心态，像是这些年房地产业的荣景，有很大的因素是不当租税造成；政府又一直在股市「竭泽而渔」，造成股市量能萎缩，证交税也流失数百亿元；而且，把资金赶去税负较轻的房地产，造成房价飙升，也成了世代危机之源，不当的租税政策，后遗症很大！。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。