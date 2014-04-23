《分析》中国是美国企业首季获利的推手，而非包袱

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
**汽车销售强劲**
据汤森路透Starmine的估计，分析师预计，中国776家大型和小型企业未来12个月获利料成长14.6%，营收增加9.1%，这表明了中国的经济形势。相比之下，同期美国标普500指数成分企业获利料提高9%，营收增长4%。
“如果我们看到这些中国企业预期有如此惊人的成长率，那么在中国有业务的美国企业没有理由不预期会有类似的增长率，”汤森路透资深分析师Sri Raman表示。
汽车业是受益于中国需求的一个产业。通用汽车第一季在中国销售增长12.6%，而同期美国市场销售萎缩。该公司40%的汽车都在中国市场出售。通用将于周四公布业绩。
同样，多元化工业产品生产商Illinois Tool Works 周四公布，其汽车零配件生产部门中国市场营收跳增28%。
对于各类消费品企业来说，中国同样也是一个亮点。金佰利(Kimberly-Clark) 公布，今年第一季其在中国市场的尿布销售增长30%。可口可乐公司在中国的销售增加12%，受中国新年假期购物季前后的营销活动提振。
麦当劳称，计划今年在中国开设约300家新店，上季其中国市场同店销售增长6.6%。但公司在美国市场的营收下滑。
服装零售商Gap上周预期，未来三年在中国市场的销售将增加两倍达到10亿美元，并计划今年开设约30个店铺。2013年该公司开设了34个店铺。
Gary Goldberg Financial Services总裁Oliver Pursche表示，中国整体经济成长可能放缓，但消费在上升，因此我并不感到惊讶。“
多元化制造商联合技术公司为中国商业建筑提供空调、安防等系统服务，其中国市场营收增长14%。该公司奥的斯品牌电梯部门中国营收上升16%，订单飙升约25%。
可以肯定的是，对于许多公司来说，中国也是一块伤心地。IBM 第一季在中国市场营收锐减20%，这是该公司在中国市场遇到的系列难题之一。
苹果 和高通 等在中国市场有大量业务的其他美国公司，尚未公布季度业绩。(完) (编译 戴素萍/李爽 审校 屈桂娟)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 一下跌1-3/4美分，收报每蒲式耳4.19-1/4美元，因美国作物天气状况改 善，和全球供应增加。 在周一晚些时候美国农业部发布周度作物生长报告前，路透调查的分 析师预计，政府报告美国冬小麦作物优良率为55%，高于前周的54%。分析 师预区间为52-56%。 美国农业部报告，上周出口检验美国小麦61.2536万吨，高于40-60万 吨的分析四和预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为139,663口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收涨， 交易商称，因空头回补和美元下跌。 交投最活跃的7月大豆合约在隔夜交易时段在20日移动均线得到支撑 ，此间市场守住该水准。7月大豆 收高11美分，报每蒲式耳9.71-3/4 美元。 美国农业部报告，上周出口检验美国大豆63.4877万吨，高于40-60万 吨的市场预估区间。 CBOT-7月豆油合约 收跌0.23美分，报每磅31.93美分。 CBOT-7月豆粕 收涨7美元，报每吨320.6美元。 在周一稍晚美国农业部周度作物生长报告公布前，接受路透访查的分 析师预计，美国大豆种植率为2%，上年同期为3%，这是美国农业部首份大 豆种植报告。 今日CBOT大豆预估成交量为239,301口，豆粕为135,902口，豆油为1 56,752口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)