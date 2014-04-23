《分析》中国是美国企业首季获利的推手，而非包袱

**汽车销售强劲**

据汤森路透Starmine的估计，分析师预计，中国776家大型和小型企业未来12个月获利料成长14.6%，营收增加9.1%，这表明了中国的经济形势。相比之下，同期美国标普500指数成分企业获利料提高9%，营收增长4%。

“如果我们看到这些中国企业预期有如此惊人的成长率，那么在中国有业务的美国企业没有理由不预期会有类似的增长率，”汤森路透资深分析师Sri Raman表示。

汽车业是受益于中国需求的一个产业。通用汽车第一季在中国销售增长12.6%，而同期美国市场销售萎缩。该公司40%的汽车都在中国市场出售。通用将于周四公布业绩。

同样，多元化工业产品生产商Illinois Tool Works 周四公布，其汽车零配件生产部门中国市场营收跳增28%。

对于各类消费品企业来说，中国同样也是一个亮点。金佰利(Kimberly-Clark) 公布，今年第一季其在中国市场的尿布销售增长30%。可口可乐公司在中国的销售增加12%，受中国新年假期购物季前后的营销活动提振。

麦当劳称，计划今年在中国开设约300家新店，上季其中国市场同店销售增长6.6%。但公司在美国市场的营收下滑。

服装零售商Gap上周预期，未来三年在中国市场的销售将增加两倍达到10亿美元，并计划今年开设约30个店铺。2013年该公司开设了34个店铺。

Gary Goldberg Financial Services总裁Oliver Pursche表示，中国整体经济成长可能放缓，但消费在上升，因此我并不感到惊讶。“

多元化制造商联合技术公司为中国商业建筑提供空调、安防等系统服务，其中国市场营收增长14%。该公司奥的斯品牌电梯部门中国营收上升16%，订单飙升约25%。

可以肯定的是，对于许多公司来说，中国也是一块伤心地。IBM 第一季在中国市场营收锐减20%，这是该公司在中国市场遇到的系列难题之一。