更新版 1-中国数据：汇丰4月制造业PMI初值扭转五个月跌势，预示经济有所回温

* 汇丰4月制造业PMI初值扭转此前五个月跌势

* 新订单指数自上月的19个月低位回升

* 预示经济增长有所回温 (新增更多数据细节和评论)

路透北京4月23日 - 汇丰中国4月制造业PMI初值扭转此前连续五个月跌势，较上月略反弹，新订单指数亦脱离此前的19个月低点，预示中国经济在微刺激之下有所回温。

汇丰(HSBC)周三公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，4月PMI初值数据升至48.3，略高于上月终值48，已在50下方徘徊四月，不过这是PMI连续下跌五个月后首次回升。

“内需有温和改善，通缩压力有所减轻，但经济增长下行风险仍然很明显，从新出口订单和就业的萎缩就能看出来。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称。

Markit提供的新闻稿并显示，4月制造业新订单分项指数初值升至47.7，连续三个月在荣枯线之下，但脱离了上月创下的19个月低点46.5。

价格分项指数尽管仍在萎缩区间，但投入和产出价格指数分别从此前的19个月和21个月低点大幅回升，暗示通缩压力得到一定缓解。

采购和产成品库存均较前月下滑，新出口订单也从上月的50上方重回萎缩区间，就业指数较上月下滑。

浏览中国制造业PMI图表，请点选 link.reuters.com/wyx68v

市场对汇丰PMI的反应平淡，数据公布后，澳元兑美元 微跌，北京时间9:57，中国股市沪综指 下跌0.31%。

受工业和投资偏弱拖累，中国一季度GDP同比增速创出7.4%的一年半来新低，显现经济下行压力；但数据略高于市场预期，服务业贡献度增加，也释放出一些积极信号，证实中国正在经济结构调整之路上前行，并已初显成效。

“国务院在一季度GDP数据公布后推出稳增长和就业的新举措。尽管初期效应可能有限，但也暗示会在必要时实施更多措施。”屈宏斌表示，“我们认为未来几个月可能会出台更多举措，央行也将保持充足流动性。”

国务院总理李克强稍早表示，今年首季经济开局平稳，经济增速、就业、物价等主要经济指标处于年度预期目标范围，没有越出上下限，经济运行继续保持在合理区间。此前国务院已确定政府工作报告重点工作部门分工，要求抓紧出台已确定的扩内需、稳增长措施，加快重点投资项目前期工作和建设进度。

央行之后宣布将自本周五起下调县域农村商业银行和县域农村合作银行的存款准备金率至16%和14%，即分别下调2个和0.5个百分点，并表示，此次定向下调存准率不意味稳健货币政策取向的改变，在稳健货币政策取向下，不会影响银行体系总体流动性。

此次样本采集期为4月11-17日之间。终值定于5月5日发布。