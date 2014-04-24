《中国债券市场每日交易备忘》--4月24日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国北车 20亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，农行和民生银行主承 华润股份30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，农业银行和中国银行主承 大唐发电 30亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和交行主承 鞍钢股份 30亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，建设银行主承 中国建材 45亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，招行和民生银行主承 国电集团40亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和国开行主承 新华龙 1.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中国银行主承 新疆供销投资（控股）集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行和交行主承 陕西黄河矿业集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，民生银行主承 山东高速 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，华夏银行主承 淮南矿业集团25亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，平安银行主承 江苏交通控股23亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和招商银行主承 温州公用事业投资集团2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 福建投资开发集团17亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行和中国银行主承 东方证券25亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，浦发银行主承 广西投资集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，国开行和浦发银行主承 南京城投控股集团18亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中国银行和浦发银行主承 中金公司10亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，建设银行和邮储银行等承销 中国黄金集团20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和民生银行主承 凌云股份 5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承 申华控股 2亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，光大银行主承 青岛海创开发建投10亿元七年期固息企业债簿记建档(主体评级AA+)，上海证券主承 林州红旗渠经济技术开发区汇通控股8亿元六年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，华龙证券主承 开封发展投资18亿元七年期固息企业债簿记建档(主体评级AA)，长江证券和国开证券主承 巴中国资经营管理公司5亿元七年期固息企业债簿记建档(主体评级AA-)，中银国际证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 娄底城建投集团18亿元七年期固息债1480102，票面利率7.95% 庆阳市经济发展投资8亿元七年期固息债1480103，票面利率7.98% 西安保障性住房10亿元五年期集合债券1480123，票面利率7.31% 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团8亿元七年期固息债1480168，票面利率8.19% 淄博高新技术产业开发10亿元七年期固息债1480178，票面利率7.58% 滕州市城市国有资产8亿元七年期固息债1480179，票面利率7.68% 牡丹江市国有资产18亿元七年期固息债1480180，票面利率7.70% 信阳华信投资集团12亿元七年期固息债1480182，票面利率7.55% 威海经济技术开发区10亿元七年期固息债1480193，票面利率7.45% 中国铝业公司30亿元六个月期超短融011415004，票面利率5.40% 中国广核集团40亿元九个月期超短融011464003，票面利率5.05% 腾达建设 2亿元一年期短融041460028，票面利率9.50% 冀东水泥 10亿元一年期短融041466007，票面利率5.48% 友谊股份 15亿元一年期短融041458029，票面利率5.00% 中国新兴集团5亿元一年期短融041469020，票面利率5.50% 海南航空 4亿元一年期短融041456016，票面利率6.48% 伊美控股集团5亿元一年期短融041451025，票面利率8.50% 中航机电系统公司10亿元一年期短融041459027，票面利率5.10% 中国铁路总公司200亿元五年期中票101453009，票面利率5.70% 合肥国资控股公司8亿元五年期中票101460011，票面利率6.35% 中国电子科技集团40亿元三年期中票101454012，票面利率5.49% 重庆铁发遂渝高速公路公司4.7亿元三年期中票101460014，票面利率6.38% 天津城市基础设施建投集团44亿元七年期中票101456017，票面利率6.70% 泸州老窖集团20亿元五年期中票101474003，票面利率6.05% 常州投资集团7亿元五年期中票101459017，票面利率7.38% 中国建筑一局(集团)4亿元五年期中票101463007，票面利率6.40% ============================================================================ 三、缴款： 国开行60亿元一年期固息增发债140207，发行价100.34元 国开行60亿元三年期固息增发债140208，发行价100.792元 国开行60亿元五年期固息增发债140209，发行价101.160元 国开行60亿元七年期固息增发债140210，发行价101.438元 国开行60亿元10年期固息增发债140211，发行价102.080元 进出口银行70亿元五年期固息增发债140323，发行价101.30元 进出口银行60亿元一年期固息债140327，票面利率4.62% 农发行50亿元三年期固息增发债140421，发行价100.69元 农发行50亿元两年期固息债140431，票面利率4.94% 徐州高新技术产业13亿元七年期固息债1480203，票面利率7.86% 益阳交通发展投资公司14亿元七年期固息债1480186，票面利率7.77% 衢州国有资产经营公司15亿元七年期固息债1480200，票面利率7.20% 北京新城基业投资公司18亿元七年期固息债1480207，票面利率7.50% 平湖经济开发区7亿元七年期固息债1480211，票面利率7.99% 永安国有资产投资经营公司10亿元六年期固息债1480218，票面利率8.78% 宝鸡高新技术产业开发总公司4亿元七年期固息债1480220，票面利率8.25% 周口市综合投资公司10亿元七年期固息债1480226，票面利率7.49% 中国北车20亿元九个月期超短期融资券 河南投资集团15亿元九个月期超短期融资券 中国交建 30亿元九个月期超短融 华电集团30亿元六个月期超短融 宝钢集团新疆八一钢铁公司8亿元一年期短融 青岛港集团10亿元九个月期短融 扬州瘦西湖旅游发展集团3亿元一年期短融 现代牧业集团7亿元一年期短融 中国重型汽车集团25亿元三年期中票 时代新材 7亿元三年期中票 华泰集团4亿元三年期中票 四川航空股份公司2亿元三年期中票 浙江国际贸易集团15亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 国开行300亿元七年期固息债070205到期兑付，票面利率3.82% 淮南矿业集团4亿元五年期中票0982057到期兑付，票面利率4.40% 瑞穗银行(中国)10亿元两年期固息金融债1226001到期兑付，票面利率4.55% 太钢不锈 20亿元一年期短融041351020到期兑付，票面利率4.10% 横店集团19亿元一年期短融041353028到期兑付，票面利率4.30% 广州市地下铁道总公司25亿元一年期短融041356007到期兑付，票面利率4.10% 河南神火集团10亿元一年期短融041359028到期兑付，票面利率4.50% 华阳经贸集团3亿元一年期短融041366009到期兑付，票面利率4.89% 西子电梯集团1.3亿元一年期短融041369012到期兑付，票面利率5.35% 中国建材国际工程集团9亿元一年期短融041371005到期兑付，票面利率4.50% 03国债09 030009付息 09宇通债 098060付息 09闽漳龙债 098061付息 12春和债 1280120付息 12大理债 1280121付息 12荆州城投债1280122付息 12长沙城投债 1280123付息 12温安居房债 1280124付息 12盐田港MTN1 1282112付息 12京新能MTN1 1282113付息 13进出07 130307付息 13金外滩债 1380173付息 13同煤债 1380178付息 13新昌债 1380180付息 13遵汇城投债 1380181付息 13中石油MTN3 1382196付息 13津武国MTN1 1382197付息 13临矿MTN1 1382198付息 13澄星MTN2 1382199付息 13横店MTN1 1382200付息 13萧山水MTN1 1382201付息 13中水务MTN1 1382202付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --为稳住下行的经济增速，中国国务院连续第三周出台定向微刺激措施，在基础设施等领域推出一批鼓励社会 资本参与的项目，并首批推出80个示范项目面向社会公开招标，以鼓励和释放民间投资动力。 --针对中国信托公司清理非标准理财资金池业务，中国证券报周四援引中国信托业协会专职副会长王丽娟指出 ，必须尽快推进清理工作，不许拖延，更不许新开展此类业务。 4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳/丁淑琴； 审校 边竞)