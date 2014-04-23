美国个股：特斯拉汽车预计投资数以亿计美元在中国建设电动汽车充电站

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
* 特斯拉汽车表示，明年中国可能成为其最大的市场
* 公司希望取得中国政府的支持，以降低价格
* 充电站建设是这种环保汽车成长前景的关键
路透北京4月22日 - 美国电动车生产企业特斯拉汽车(Tesla) 的创始人之一，亿万富豪Elon Musk表示，公司预计将投资“数以亿计美元”在中国建设充电站。明年中国可能成为其全球最大市场。
他表示，特斯拉希望与国家电网和南方电网这两大供电系统运营商合作，为特斯拉汽车的驾驶者建设充足的基础设施。不过如有必要，也可能独力建设充电站。
“我向团队发出的指示是，尽可能快地把钱花出去，但不要浪费，”担任公司执行长的Musk周二在北京参加Model S轿车中国首批交车仪式时对记者表示。
“如果以美元计，我认为我们会逐步加码，最终在中国充电基础设施方面的投资可能达到数以亿计美元。”
Mush表示，中国能否在明年成为特斯拉最大的市场，很大程度取决于中国政府的支持，这样公司才有能力降低售价提高竞争力。
中国市场特斯拉Model S轿车定价为73.4万元人民币(1.18万美元)，远低于预期，但仍比美国市场贵50%以上。
Musk表示，最近三到四年该公司不大可能在中国进行生产，也没有就此事展开正式洽商。“我认为我们需要等待时机成熟，”他说。(完)
(编译 郑茵 审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。