澳洲经济指标总览--4月23日

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时 间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月6日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差12 顺差13.92 出口(较前月) 持平 ＋4% 进口(较前月) ＋1% +1% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 5月7日 (较前月) 2月 +0.2% +1.2% 就业市场(经季节调整) 5月8日 就业人口(较前月变动,万人) 3月 +1.81 +4.82 全职就业人口(较前月变动,万人) -2.21 +8.00 失业率 5.8% 6.1% 就业参与率 64.7% 64.9% 消费者物价指数(CPI) 7月23日 总体CPI(较前季) 第一季 +0.6% +0.8% (较上年同期) +2.9% +2.7% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.5% +0.9% (较上年同期) +2.6% +2.6% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.9% (较上年同期) +2.7% +2.5% 国际贸易价格指数 5月1日 进口物价(较前季) 第四季 -0.6% +6.1% 出口物价(较前季) -0.5% +4.2% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 6月3日 经常帐收支 第四季 赤字101 赤字127 商品与服务贸易收支 顺差2.47 逆差25.74 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 6月4日 (较前季) 第四季 +0.8% +0.6% (较上年同期) +2.8% +2.3% (完)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。