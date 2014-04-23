全球商品：CME全面调整每日谷物价格涨跌幅限制的定价方式

路透芝加哥4月22日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group) 周二表示，将全面调整美国谷物及油籽期货每日价格涨跌幅限制的定价系统，以反映作物价格的波动。

CME公告称，从5月1日起包括玉米、大豆及小麦在内的市场，将根据基本价格水平每年两次重新制定价格涨跌幅限制。CME集团运营芝加哥期货交易所(CBOT)以及其他交易所。

CME并表示将去除所有谷物和油籽选择权的价格上下限。根据CME的公告，这两项变革均已获得美国商品期货交易委员会(CFTC)的批准。

CME发言人Chris Grams说，此次对期货涨跌幅限制的变革，给交易商提供更多弹性和透明度。

涨跌幅限制将在每年5月第一个交易日和11月第一个交易日重新设定。

公告中称，5月1日起，玉米的每日涨跌停波幅将从每蒲式耳0.40美元降至0.35美元；大豆则由0.70美元升至1.00美元；CBOT小麦则由每蒲式耳0.60美元降至0.45美元。

为了决定价格上下限的调整波幅，CME在4月16日前，在超过连续45个交易日收集7月期货合约的每日结算价，并根据汇整的结算价以及乘上7%的结算价来估算每口合约的平均价格。11月调整涨跌幅限制时，也将根据类似的方式来决定。

目前市场的每日涨跌停波幅是全年不变。CME在拟定此项变革时，曾收集了市场人士的意见。

Linn Group的经纪商Terry Linn却认为，这项新变动可能损及市场参与度，因为在新系统之下，当作物市场高企时，交易商曝险程度反而更高，但当市场风险已经减退时，却又抑制了市场价格。