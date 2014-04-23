版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 10:52 BJT

台湾汇市：台币实质交易早市盘整，中国PMI影响暂微

路透台北4月23日 - 台币兑美元 实质价位周三大致平稳，亚洲汇市中美元稍强，惟外资动作不大，中国公布PMI指数后对盘势的影响也暂不明显，台币实质交易区间变化不大。

他们指出，中国甫公布的PMI制造业初值不算太弱，只不过人民币仍走疲。而台币方面，盘中若走弱至30.300附近则见出口商有较明显的抛汇，短期内恐怕不易迅速贬破30.300。

〞今天和昨天区间可能差不多，大概30.300附近有很多出口商的美元卖单，〞一位小型商银交易员指出。

汇丰中国4月制造业PMI初值扭转此前连续五个月跌势，较上月略反弹，新订单指数亦脱离此前的19个月低点，预示中国经济在微刺激之下有所回温。

全球主要货币周三亚洲盘初持稳，上日市场缺乏动力，美元、欧元和日圆均锁定在窄幅区间内。

早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.255-30.300，上日台币实质交易区间主要在30.260-30.290。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币盘初折价较上日差距不大；一个月远汇报价 早盘在30.264/30.277左右，上日纽约盘收在30.300。

交易员观察市场动态：

* 台北时间1030中国人民币兑美元 走贬6.2422/6.2432，上交易日收在6.2373。

* 同时间台股 升0.31%报9,002.32点。

* 外资方向并不明确，有买有卖

* 出口商在接近 30.300附近挂出不少美元卖单

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.250-30.300

最新相关报导链接：

--《焦点》美国3月成屋销售年率降至逾一年半低点，但楼市或企稳

--《综述》企业购汇增加人民币慢贬急升，“反向干预”难辨虚实

--欧洲央行：确定政策路径的关键在于未来两月通胀数据--MNI

--欧洲央行：执委科尔称指标利率仍有下调空间 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐