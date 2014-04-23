台湾汇市：台币实质交易早市盘整，中国PMI影响暂微

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透台北4月23日 - 台币兑美元 实质价位周三大致平稳，亚洲汇市中美元稍强，惟外资动作不大，中国公布PMI指数后对盘势的影响也暂不明显，台币实质交易区间变化不大。
他们指出，中国甫公布的PMI制造业初值不算太弱，只不过人民币仍走疲。而台币方面，盘中若走弱至30.300附近则见出口商有较明显的抛汇，短期内恐怕不易迅速贬破30.300。
〞今天和昨天区间可能差不多，大概30.300附近有很多出口商的美元卖单，〞一位小型商银交易员指出。
汇丰中国4月制造业PMI初值扭转此前连续五个月跌势，较上月略反弹，新订单指数亦脱离此前的19个月低点，预示中国经济在微刺激之下有所回温。
全球主要货币周三亚洲盘初持稳，上日市场缺乏动力，美元、欧元和日圆均锁定在窄幅区间内。
早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.255-30.300，上日台币实质交易区间主要在30.260-30.290。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币盘初折价较上日差距不大；一个月远汇报价 早盘在30.264/30.277左右，上日纽约盘收在30.300。
交易员观察市场动态：
* 台北时间1030中国人民币兑美元 走贬6.2422/6.2432，上交易日收在6.2373。
* 同时间台股 升0.31%报9,002.32点。
* 外资方向并不明确，有买有卖
* 出口商在接近 30.300附近挂出不少美元卖单
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.250-30.300
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路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
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